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Wi-Fi 6時代來臨！iPhone11系列手機與三星Galaxy Note 10都有支援

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▲▼WiFi。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲WiFi 6正式推出。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／綜合報導

1999年誕生的Wi-Fi，發表至今已屆20個年頭，目前最新一代名為802.11ax（Wi-Fi 6）已正式推出，可以支援超高解析度影音串流、虛擬實境，以及企業應用系統的技術需求。Wi-Fi 6使許多設備連接到同一網絡時，速度提高30％，安全性和性能都提升。

Wi-Fi 6可在具有多個Wi-Fi設備的區域中提供更快的速度、更大的網絡容量、更高的電源效率及更低的延遲。Wi-Fi 6提供了改進和新功能，使Wi-Fi設備能夠在人口密集和動態的移動工具中穩定運行。

Wi-Fi 6的速度從3.5 Gbps增加到9.6 Gbps，也為新興應用帶來更強的性能，例如用於電子學習，遠端呈現和醫療保健等虛擬實境；另外提供運營商更多功能，支持零售、體育場館和交通樞紐中的連接。

目前WiFi確認三星Galaxy Note 10為第一款獲得新標準認證的智慧型手機，而即將推出的iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max都會支援Wi-Fi 6。

當今大多數設備支持的Wi-Fi 5被稱為802.11ac。最新一代是802.11ax，不過，Wi-Fi聯盟去年也體認到，這太令人困惑，所以決定改稱為Wi-Fi 6。

以下是近幾代的Wi-Fi比較：

Wi-Fi 6用於識別支持802.11ax技術的設備
Wi-Fi 5用於識別支持802.11ac技術的設備
Wi-Fi 4用於識別支持802.11n技術的設備

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