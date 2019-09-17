郝龍斌6度勸退郭台銘！　宣布棄選前「會面深談2小時」成關鍵人物

▲郭台銘與郝龍斌8月15日曾會面。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間宣布「不參與2020總統競選連署」，讓政壇與大眾都相當錯愕，雖然他表示，這項決定「不是因為任何人的勸說與影響」，但是外傳影響他是否參選的關鍵人物，就是國民黨副主席郝龍斌。

據《上報》報導，郭台銘16日晚上8點10分，與郝龍斌在資深媒體人趙少康家中待了將近2小時，直到9點50分才離開，隨後郭台銘就在晚間11點透過辦公室「宣布棄選」，外界猜測，讓他最後決定踩煞車的重要人物就是郝龍斌。

▲郭台銘宣布棄選2020年總統，投下震撼彈。（圖／記者屠惠剛攝）



報導指出，郝龍斌為了挽救藍營分裂局勢，自8月2日到9月16日，一共6度和郭台銘會面深談，可以說是動用了千方百計，來勸國台銘以「下架民進黨」及「捍衛中華民國」為優先考量，千萬不要做出脫黨參選的選擇。

郝龍斌甚至在8月15日的「郭郝會」中，搬出自己的父親、前行政院長郝柏村，「我父親一生保台反獨，以捍衛中華民國利益為最優先考量」，希望郭台銘也能和他父親一樣，不要忘記自己身上所背負的使命感。

國民黨台北市議員游淑慧也在臉書發表對「郭台銘棄選總統」的看法，雖然如今郭台銘已經退出國民黨，但是「他過去幫忙過國民黨這麼多，包括經費、站台甚至親自上街遊行，這些點點滴滴我們還是要放在心中。」也呼籲韓國瑜和黨中央接下來要調整步伐，全力拚2020年的選戰。

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