女子酒後欲輕生　海巡聯手警方關懷阻止憾事發生

▲海巡第11岸巡隊蚵子寮安檢所，聯手岡山分局赤崁派出所員警，合力強制帶離該名意欲尋短女子，避免憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡第11岸巡隊蚵子寮安檢所，9月16日下午5時許，接獲高雄市警岡山分局赤崁派出所通報，有一名女子飲酒後，心情低落坐於赤崁沙灘旁消波塊上，並有輕生念頭，港巡人員及赤崁派出所聯手前往阻止，避免一場憾事發生。

16日傍晚5時許，11岸巡隊蚵子寮安檢所接獲岡山分局赤崁派出所通報，有1名女子飲酒後，心情低落坐於赤崁沙灘旁消波塊上，並有輕生念頭，蚵子寮安檢所立即派遣港區人員前往關懷。

該名女子經海巡人員勸說後，情緒未見平復，為避免憾事發生，海巡人員及赤崁派出所員警共同強制從消波塊拉起女子，經初步檢查，該名女子無明顯外傷，且拒絕救護，後續與友人搭車離去。

第11岸巡隊表示：民眾應珍惜生命，循求各類管道援助，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署竭誠為民眾服務。

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