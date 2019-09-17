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強生臨時取消記者會　盧森堡總理「被放鳥」…無奈比空位：脫歐是惡夢

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▲▼強生放鳥盧森堡總理。（圖／路透）

▲盧森堡總理貝特指著本該是強生的空位子。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）原訂16日和盧森堡總理貝特（Xavier Bettel）共同舉行記者會，結果因現場抗議人士太吵雜，強生竟臨時取消出席，讓獨自留在講台上的貝特直接狠批，「英國脫歐簡直就是場惡夢，強生必須做出決定。」並強調，保守黨應該為脫歐協議負責，而不是拿人民的未來當作政治利益的人質。

強生16日結束與歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）、歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）的會談後，原訂要與盧森堡總理貝特一起舉行記者會。豈料記者會現場滿滿的抗議群眾，高舉抗議標語，要求強生滾蛋。強生希望可以更換記者會場被拒後，就以「現場太吵雜」為由，臨時取消出席記者會。

▲▼強生放鳥盧森堡總理。（圖／路透）

▲強生以現場太吵雜為由取消記者會。（圖／路透）

獨自留在記者會現場的貝特，立刻開始對「英國脫歐惡夢」展開嘲諷。貝特指出，人們必須知道6周後會發生什麼事，人民幣需要確定性和穩定性，不能為了政黨的利益而把人民的未來當作人質。他指了指強生空蕩蕩的位置說，「所以現在輪到強生做出決定了。」貝特表示，「如果他們想討論，就要白紙黑字地寫下來，不是把責任推到我們身上，因為英國不知道如何擺脫自己陷入的困境。」

▲▼強生放鳥盧森堡總理。（圖／路透）

▲▼強生（左）與容克（右）會面。（圖／路透）

強生則指出，這次與歐盟的談判相當有進展，雙方正努力尋找愛爾蘭邊界的替代方案，「最近有大量工作正在進行，也處於必須加快工握速度的階段，目前已經看到協議雛型成形的機會了。」不過他也承認，這次與容克、巴尼耶的會談，沒有產生重大突破。

►強生自稱「浩克」誓言10/31勢必脫歐！　會歐盟前夕再放話
►前英相卡麥隆狠批強生惡劣！　強調不後悔辦脫歐公投：二次公投仍是選項
►英下議院議長砲轟強生像在「搶銀行」　放話全力阻止無協議脫歐

►除了脫歐還有這個！

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