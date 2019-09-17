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36歲父罹大腸癌末期　寫部落格「想像」孩子的未來：怕女兒忘記我

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▲▼36歲父罹大腸癌末期。（圖／翻攝自Facebook／Emma Cattermole）

▲36歲父罹癌末期，動筆想像孩子的未來。（圖／翻攝自Facebook／Emma Cattermole）

記者張方瑀／綜合報導

當你意識到人生即將走到盡頭，你會選擇做些什麼？英國一名育有3個孩子的父親，在一個月前被診斷出大腸癌（terminal bowel cancer）晚期後，他決定開始寫部落格，寫下未來想對每個孩子說的話，「我希望他們都能成為很棒的人，但我可能永遠無法知道了，我更害怕的是，他們會不記得我。」

現年36歲的卡特莫爾（Adam Cattermole）一個月前正準備開車上班時，肚子突然劇烈疼痛，到醫院檢查後發現腸道裡有腫瘤，且已經擴散至肝臟與淋巴結。卡特莫爾表示，「當醫生宣布我罹患癌症時，整個世界彷彿被靜音，噩耗將我整個人淹沒，我開始想著該怎麼告訴的妻子，該怎麼告訴我的孩子們。」

▲▼36歲父罹大腸癌末期。（圖／翻攝自Facebook／Emma Cattermole）

▲最小的孩子才17個月大。（圖／翻攝自Facebook／Emma Cattermole）

卡特莫爾和結婚4年的妻子育有3個孩子，分別是6歲的哈利（Harry）、4歲的雅各（Jacob）和17個月大的蘿西（Rosie）。卡特莫爾決定開始寫部落格，將他想對孩子們說的所有事都記錄在上面，「我想看著他們上學、看著他們穿制服、就像我所知道的那樣活潑、快樂」、「我想看到他們被愛、結婚，並生下我永遠看不到的下一代。」

卡特莫爾在最新一篇文章中，盡力的想著孩子們的未來，「我從來沒有見過他們上學、沒見過他們在運動場上的模樣、沒見過他們的女朋友、沒在分手時好好安慰他們，甚至看不到他們考上大學、拿到駕照買了第一部車的樣子。」而卡特莫爾最擔心的是，才17個月大的女兒蘿西，可能根本不會記得他，「她甚至只能用照片來紀念我了。」

腸癌的臨床症狀包含血便、肛門出血、排便習慣突然改變超過三周、體重忽然減輕、腹部疼痛與不明原因的疲勞。大腸癌已連續11年蟬聯我國癌症好發冠軍，北投健康管理醫院黃洸偉主任指出，在眾多影響大腸癌病患存活的因素當中，最重要的就是診斷時的期別，越早發現治癒機率越高，目前最好的篩檢方式是做腸胃鏡檢查。

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