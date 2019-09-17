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酒後7小時酒測還超標　竟是漱口水惹禍！法院判無罪確定

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▲▼ 選購漱口水搭配日常刷牙後使用，是注重口腔保健的現代人常見的保養方式。（圖／Shutterstock）

▲台北市一名鄭姓男子2018年開車被查獲酒測值超標，他在辯稱使用薄荷漱口水，不知內含酒精，才會因此超標。（示意圖／取自免費圖庫Shutterstock，與本案無關。）

記者廖安莘／台北報導

台北市一名鄭姓男子2018年開車被查獲酒測值超標，被依公共危險罪起訴，他在開庭時辯稱喝酒後在車上睡了許久，認為酒已退，離開停車場前，有使用薄荷漱口水，不知內含酒精，才會因此超標。法官當庭實測，讓鄭男使用完漱口水及礦泉水漱口後再酒測，結果測出酒測值0.44毫克，比他被查獲時的0.31毫克還要高，因檢方無法提出其他更有力的證據，高院因此判鄭男無罪確定。

判決指出，鄭男於2018年8月11日上午8時許開車在台北市街頭，因逆向行駛被員警攔查，經員警施予吐氣酒精濃度測定，發現吐氣酒精濃度達每公升0.31毫克。鄭男坦承當天凌晨1時許，在卡拉OK店喝3杯威士忌，但他堅稱酒後在停放於停車場的車內睡到天亮，自覺酒氣已退，在駕車離開停車場前，還使用薄荷除菌漱口水漱口後才上路，但仍被檢方依公共危險罪起訴。

鄭男於一審時表示，當時他逆向行駛是因路況不熟，並非喝酒後還未清醒，而被測出酒測值0.31毫克，是因為誤用含有酒精成分的漱口水所導致；但是執勤的員警證稱，鄭男被查獲時的確供稱有使用漱口水，不過鄭男當時身上都是酒味，嘴裡沒有漱口水香氣。

一審函詢漱口水進口商得知，鄭男所用的漱口水確實含有酒精成分，其比例為19.5％至23.8％，濃度甚高，且鄭男表示做酒測時，距離用完漱口水僅約5分鐘，一審認為確實有可能影響酒測正確性，為求慎重，當庭命鄭男以同款漱口水漱口，間隔6分鐘後，讓鄭男再以礦泉水漱口，模擬被查獲時的狀況，結果鄭男當庭所做酒測值竟高達0.44毫克，比被查獲時的酒測值還高。一審認定儘管無法完全還原案發時狀況，但已能證明此款漱口水使用後可能殘留口腔，就算用礦泉水漱口，仍會影響酒測正確性。

執勤員警指出，確實看到鄭男臉色紅紅、也有聞到有酒氣。但一審認為純屬個人感受而無法具體量化，且鄭男整晚沒洗澡換衣服，不排除衣物與車內留有酒味，加上沒有抽血檢驗及其他測試，無從證明鄭男因酒意而不能安全駕駛，因此判他無罪。

檢方再上訴，主張鄭男有多次酒駕前科，他用的漱口水外包裝也註明含有酒精，懷疑他只是將使用漱口水當作藉口，再加上使用漱口水應不會造成員警看見他的臉色呈現紅色。檢方表示，一審的模擬沒先做歸零測試，不具可信度，且法條僅要求吐氣所含酒精濃度達0.25毫克以上就不能開車，並不區分酒精濃度的來源。

高院審理後，法官則認為就算鄭男明知漱口水含有酒精，但法律不禁止使用漱口水後開車上路，用完漱口水也未必會有香氣讓人聞得到，一審的模擬測試雖不能完全還原案發時狀況，但鄭男的辯解也非全然不可採信，檢方無法另提有力證據，因此駁回檢方上訴，判處鄭男無罪確定。

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