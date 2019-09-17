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煉油廠遭襲…沙國最新聲明「是伊朗的武器」　邀聯合國共同調查

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▲▼沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司（Saudi Aramco）」受到無人機攻擊。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯「阿美石油公司（Saudi Aramco）」受到無人機攻擊。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯2座煉油廠在14日遭無人機攻擊後，葉門叛亂組織「青年運動」（Houthi）立刻出面坦承犯案，但美國卻直指伊朗才是幕後主使，沙國也發佈聲明指出，根據初步調查，攻擊煉油廠的武器確實來自伊朗，讓中東地區的緊張局勢再度升級。

葉門「青年運動」揚言，他們在未來幾天會持續擴大對沙國的攻擊。沙國則在聲明中指出，初步調查顯示，攻擊煉油廠的武器來自伊朗，並決定邀請聯合國和專家共同參與調查。沙國外交部表示，他們會根據調查結果採取適當的對策，確保國家的安全與穩定，「這次的襲擊是前所未有的侵略與破壞行為，是威脅國際和平與安全的滔天大罪。」

▲▼沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz bin Salman）訪視「阿美石油公司」。（圖／路透）

▲能源部長阿卜杜拉齊茲（Abdulaziz bin Salman）訪視阿美石油公司。（圖／路透）

但美國堅稱所有的攻擊都源自於伊朗，總統川普更在推特上表示，「美國砲彈已經上膛，一位大家都知道真正的幕後黑手是誰。」國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也直接公開表示，伊朗絕對是攻擊行動的主使，「無預警的攻擊世界能源供應源頭」希望世界也能公開譴責伊朗。

►沙國2油田遭炸「美一面倒砲轟」　伊朗崩潰怒揭內幕：美國想搞垮我們！
►沙國2煉油廠19處遭攻擊…位置集中西北部　美高官：是「兩伊」發動攻擊

從煉油廠遭攻擊以來，沙國原油產量已減少一半以上，約是每天減產570萬桶。紐約商品交易所（NYMEX）西德州中級原油（WTI）期貨價格猛漲8.05美元，每桶收在62.9美元，漲幅14.7%為2008年12月以來最大；倫敦交易的布倫特原油期貨價格同步飆漲，終場上漲8.8美元，每桶收在69.02美元，漲勢比1990年代初期波灣戰爭時更猛。

►無人機重創沙國煉油廠…宛如「珍珠港事件」　憂恐怖份子群起模仿

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