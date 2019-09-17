叫foodpanda！右手骨折「只要湯匙或叉子」　餐點一到感動炸...萬人讚爆

▲外送小鮮肉也暖聲問候。（圖／翻攝自foodpanda官網）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近手骨折，所以每天叫外送，在點餐時，她也會註明原因，表示只能用湯匙或叉子，沒想到不僅餐廳在餐點上「送暖」，連外送員都給予關心，讓她十分感動，而上萬網友隔著螢幕，也感受到了濃濃的人情味。

女網友在爆廢公社提到，「自從手斷掉之後，我每天都叫foodpanda，然後我都會跟餐廳註明只要湯匙或叉子，因為我右手骨折無法使用筷子，沒想到今天叫新的餐廳竟然這麼甘心，我好感動唷。」

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▲超貼心的店家。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見餐點上，除了標記出口味名稱外，還寫下「早日康復」的字樣，雖然只是簡單的動作，卻給人滿滿的溫情，她接著說，「還謝謝重複送到我家的外送員，也會關心我的手，雖然不認識你們，但讓獨居的我感到好暖心，謝謝。」

台灣最美風景引來上萬人按讚，網友們不禁笑回，「如果外送員說，來~我餵你，那就更棒了」、「很感人，以後手好了，還是叫」、「真想知道是哪家」、「這麼貼心的店很少見，一定要多支持」；同時也有大票人送暖，「祝妳早日康復」、「早日康復，自己一人住不方便，加油」、「多補充鈣質會長比較快」。

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