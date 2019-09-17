川普「肯定」伊朗轟炸沙烏地煉油廠　強調：我不想開戰！

▲美國總統川普（Donald Trump）稱，煉油廠爆炸後「不想開戰」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

川普16日表示，沙烏地阿拉伯「阿美石油公司」（Saudi Aramco）的煉油廠爆炸案，「看起來肯定」是伊朗所為，但又強調「不想發動戰爭」。德黑蘭當局始終否認這一項指控，葉門叛軍「胡賽運動」（Houthi Movement）則坦承利用無人機犯案。北約軍事聯盟領袖史托騰伯格（Jens Stoltenberg）對此表示，非常擔心中東情勢再度變得緊張。

川普提到，美國仍在調查，伊朗是否為煉油廠爆炸案的幕後主使者，但是「目前看起來肯定是如此。」他重申，沒有承諾「保護」沙烏地阿拉伯，但一定會提供需要的幫助，「我是一個不想要打仗的人。」

▲沙烏地阿拉伯煉油廠14日被無人機攻擊。（圖／路透）

川普15日曾說，已經準備好應對煉油廠爆炸，16日卻又改口稱「不急著這麼做」，「我們有很多選項，但是現在不急著尋找選項。我們想要確認到底是誰做的。」據悉，華盛頓許多高級官員也都直指伊朗必須為此負責，包括能源部長裴利（Rick Perry）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

根據《法新社》，史托騰伯格（Jens Stoltenberg）認為，伊朗「正在破壞整個區域的穩定」，「我們呼籲各方避免任何形式的攻擊再度發生，因為那將會對於整個區域造成負面後果，我們也極度擔憂風險升高。」

▲沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）認為，伊朗的威脅也針對全世界。（圖／路透社）

沙烏地阿拉伯指出，爆炸案是由「伊朗的武器」引起，要求聯合國專家盡速介入調查。外交部呼籲國際社會譴責教唆發動攻擊的幕後黑手，「王國有能力防衛領土與人民，並且針對攻擊做出強烈有力的回應。」王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）認為，伊朗的威脅不只是針對他們，也針對中東與全世界。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）認為，爆炸案是「葉門人民」為了報復沙烏地聯軍與胡賽運動合作，因此才會發動攻擊。他訪問安卡拉時向媒體記者表示，「葉門的人民正在實踐自我防衛的合法權利。」伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）說，這些指控「無法接受，而且毫無根據。」

▲沙烏地阿拉伯2座煉油廠遭攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

根據BBC，胡賽運動已經坦承轟炸煉油廠，可是美國質疑，叛軍沒有獲得任何協助，應該無法發動如此大規模的攻擊。

《路透社》報導，阿美石油公司擁有世界上規模最大的煉油廠，爆炸案發生後，全球原油產量減少5％，油價一度飆升19％，是波斯灣戰爭以來最大單日漲幅，稍後因川普宣布釋出美國緊急供應物資，加上全球仍有足夠庫存，油價才再度下跌。阿美石油公司內部消息指出，先前估計幾周內能恢復正常生產，但是目前情況可能還需要好幾個月。

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