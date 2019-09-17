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索羅門斷交台　奧基人民抗議「講出事實」：我們知道為了錢！

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▲▼索羅門民眾參與台灣大使館降旗儀式。（圖／翻攝自臉書）

▲索羅門民眾參與台灣大使館降旗儀式。（圖／翻攝自臉書）

記者林瑩真／綜合外電報導

索羅門16日正式宣布與台灣斷交，但此決定引起索國人民不滿，馬萊塔省奧基的居民17日發起一場和平抗議，抗議者表示，政府無視了人民意願，人民並不希望改變。

綜合外媒報導，奧基抗議者們聚集在一起，反對政府決定倒向中國大陸，顯然無視人民意願，「我們並不想要改變，我們知道這是出自於錯誤的原因」、「政府必須清楚告訴我們他們為什麼與台灣斷交，並倒向中國大陸，我們知道涉及到錢，所以我們必須大聲的將事實說出來。」

對此，索羅門群島皇家警察部隊（RSIPF）表示，他們尊重所有居民以和平、合法方式抗議的權利，「我們對他們的抗議方式感到高興，我們鼓勵他們保持這種方式」，但與此同時，警方也會持續監控局勢，呼籲抗議者保持冷靜。

不只奧基有抗議者，我國駐索羅門大使館17日進行降旗儀式時，也有百名民眾到場與台灣國旗說再見。不少網友看到照片後，也紛紛表示「謝謝台灣36年來的慷慨支持，我們永遠不會忘記我們之間的良好關係，我們欠台灣人好多，上帝保佑你們的國家和人民」、「真的很難過」、「這真的讓人感觸良多」、「索羅門政府真的對中國太盲目了」、「期待2024年我們換總統後，可以有所改變。」

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