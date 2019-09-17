影／客車行駛中未關門…她「起身助跑」展臂跳車！　臉砸地四肢變形慘死

記者鄭思楠／綜合報導

貴州省遵義鳳岡縣一客車攝影機15日錄下詭異一幕。影片顯示，一輛客車正在行駛，後門沒有關閉，就在車門欲關閉時，坐在臨近車門處一位女子突然毫不猶豫地起身助跑，展臂從車上跳下，下秒砸地四肢變形慘死，地板鮮血一片。

據《澎湃新聞》報導，事發時，一輛正在高速行駛的客車並未關閉車門。坐在靠著車門處的黃衣馬尾女子正雙手交叉，穩如泰山地坐在座位上，雙目凝視著前方，絲毫沒看出有一絲慌張。黃衣女旁邊的乘客還戴著耳機，正開心地打電話。整個車內看起來非常平靜，乘客都安靜坐在位置上。

▲黃衣女扭頭一看。（圖／翻攝自微博）

車門突然啟動，正在緩緩關閉的時候，一旁的黃衣女子突然反應激烈。她扭頭望了下，下一秒毫不猶豫衝向車門，用手、身體擋住正在關閉的車門，擠了出去，接著一個起跳動作，飛身跳下。

在影片中，還能看到，黃衣女跳下車後，整個車廂疑似輾到異物，抖動了一下。車內乘客全部目睹，嚇呆全身僵直，幾秒鐘後才驚覺慘案發生，急忙回身查看。事後，當地員警稱，黃衣女經搶救無效後已死亡，目前事故原因正在進一步調查中。

▲黃衣女突然跳車斃命。（圖／翻攝自微博）

網友嚇傻驚呼，「客車司機絕對要擔責，車門沒關好就啟動車輛，這是嚴重的錯誤」、「感覺只是睡迷糊了，看著門沒關，以為剛坐過站就慌亂下車」、「人在坐車的時候很容易睡著，容易陷入恍惚狀態，會出現判斷失誤，司機負主要責任」。

還有網友PO出了相似經歷，「我之前有次坐公交就是這樣，在後門靠桿站著，突然腦袋空白，看著後門開著，以為到站了就拔腿往下走，幸好公交剛剛起步，掉下來摔了一跤」、「前陣子有個阿姨坐我隔壁看著窗外，然後突然急忙站起來嚇壞我，後來聽說只是睡著了以為自己過站了。」

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