尊重理解郭台銘不選總統　柯文哲：我從頭到尾沒說要選

▲柯文哲受訪。（圖／記者楊亞璇攝）



記者陳家祥、蔡文鈴／台北報導

鴻海董創辦人郭台銘宣布放棄參選2020總統。台北市長柯文哲17日上午說，2020從頭到尾沒說過他要選總統，藍綠都把自己當假想敵，若他現在說不選，兩黨初選是否重辦？他說，個人主觀，剛選完市長選總統，非正常國家。

柯一再強調，改變台灣從首都開始，從頭到尾他對參選2020總統大選都興趣不高，藍綠初選焦慮，難道要在「草包」與「菜包」中選擇？談到郭台銘，柯說，郭是跨國大企業老闆，受意識形態包袱低。對郭有意投入大選，有人願意挑戰，跳脫藍綠泥淖，樂觀其成。

柯說，郭覺得不選，他只能表達尊重理解，將來保持合作關係，預料大選將回歸藍綠對決態勢。有媒體詢問，17日下午是否登記連署參選？柯反問，你找副手給我？柯也證實，很早以前就已經婉拒擔任郭台銘副手。

柯文哲說，選完市長馬上投入總統大選是不正常的，我不想選的理由，公宅、市場改建工程，市政與總統大選難兼顧，要遵守口號，可用台北影響台灣。

柯文哲表示，我個人從素人當市長，我非常清楚前2年常稿不清楚狀況，若真的選上總統，故事要重來一遍，本人參選意願一直都不高，「我覺得這種只討論選舉輸贏，沒有候選人告訴我們台灣會變成怎樣，台灣陷入統獨泥沼，現階段要解決的是國家治理」，剛好郭台銘是跨國企業大老闆，能在企業界存活應該有一定實力，也沒有政黨包袱。



其他人也看了這些...

►幕後／「郭柯王」結盟24天拆夥 郭台銘不想再輸第二次

►郭台銘不選總統 國民黨：忐忑不定的心情終於落下！

►郭台銘不選總統 蔡英文競辦：歡迎持續提出各項建言



►他奶奶的美麗小秘訣