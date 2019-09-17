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泰國課徵「含糖飲料稅」10月加倍徵收　官員：上班族最愛喝

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▲飲料、減肥、蔬菜、檸檬、咖啡。（圖／pixabay）

▲泰國政府針對「含糖飲料」課徵的稅額將要加倍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

泰國消費稅部門宣布，自10月1日起調漲「含糖飲料」課徵的稅額，每100毫升中含有10到14公克糖的飲料，將被徵收1泰銖的稅額。副發言人納塔柯恩（Nattakorn Utensut）表示，政策從2017年10月實施後，課徵稅額每2年調漲一次，希望循序漸進控制國民攝取的含糖量。他也指出，根據調查，還在上班的族群最喜歡喝含糖飲料。

泰國政府從2017年起課徵「含糖飲料稅」，每100毫升中含有10到14公克糖，就會徵收0.5泰銖，如今政策實施2年，將要邁向第二階段，加倍徵收。消費稅部門指出，這些成本不會被轉嫁到消費者身上，但是大多數飲料製造商並沒有因此降低含糖量，而是另外推出較低含糖量的產品，以免失去客群。

泰國《國民報》（The Nation Thailand）報導，含糖飲料稅調漲，將使得政府每年徵收的稅額從2至3億泰銖，增加到35億至45億泰銖。

▲▼飲料,果汁,汽水。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲泰國政府指出，上班族最愛喝含糖飲料。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

納塔柯恩提到，據統計，30歲以下、60歲以上的國民比較傾向小心注意攝取糖分，大多數人仍然沒有意識到糖與健康風險之間的關聯，尤其是仍然處於工作階段的青壯年上班族，明顯更喜歡喝含糖飲料。他也指出，政策實施後，飲品製造商更加仔細標註產品內容，標籤上羅列的成分品項，從過去的60到70項，增加到目前的200至300項。

根據《中央社》，泰國政府2015年調查發現，國民每天平均攝取26茶匙的糖分，是世界衛生組織（WHO）所建議每日攝取量的4倍之多，而且來源大多是含糖飲料，因此從2017年9月16日開始課稅，希望降低民眾糖分攝取量，也成為亞洲第一個實施此政策的國家。

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