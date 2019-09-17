一筆訂單31杯飲料！外送員教一招「30分鐘就可喝到」：否則要2小時　網卻搖頭

▲UberEats外送。（圖／路透）

記者張嘉晏／綜合報導

不少外送員都很討厭接到「容易變形」的食物，如冰淇淋、蛋糕等等，遇到多份量的訂單恐怕也是另類麻煩。有外送員就抱怨自己接到一大筆飲料訂單，他表示基於「滿90元免運」的規則，客人如果把訂單拆開，其實可以更快喝到飲料，同時也可以造福多名外送員，一舉兩得。

一名匿名外送員16日在臉書「靠北ubereats」中貼出一張訂單照片，原來他收到一筆有31杯飲料的訂單，不過他卻表示由於當時滿90元即可享有免運，如果客人把飲料分成10筆訂單的話，「將會收到10位司機的感謝，還有機會在30分鐘內陸續喝到飲料。」他表示，這位客人只有訂一單，不只會得到1位司機的咒罵，還有可能在2個小時後才能喝到飲料，另一種做法可能更好。

請繼續往下閱讀...

▲一筆訂單裡就有31杯飲料。（圖／翻攝自靠北ubereats）

對此有其他外送員心有戚戚地表示，「31杯塞好塞滿OK的，過來人飄過」、「今天也接了疊單，第一單就13鍋火鍋…跑2趟就算了，拉鍊直接報廢」、「2點多接到一張飲料單，到現場點開一看未點開項目23項，果斷按下紅色三角形回家休息吃飯」。

此外也有外送員指出，如果自己真的無法負荷大訂單，可以按下「幫助鍵」尋求客服協助，進行分次配送，亦可增加行程費。

不過有消費者表示，分趟配送對於他們來說其實並不太方便，「客人為什麼要開門10次」、「那誰先喝誰後喝」、「客人也不是故意的啦！何錯之有」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！



►他奶奶的美麗小秘訣

