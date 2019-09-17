按門鈴主子會生氣！　備註欄寫「幫我放地上就好」…外送員笑：辛苦的貓奴

▲家裡的貓狗聽到外送員按門鈴都會很激動。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

很多家中有養寵物的人會發現，家中毛寶貝對於「門鈴聲」會特別敏感。台中一名Uber Eats外送員日前接單時，發現客戶備註那欄寫著，「幫我放地上就好，不要按門鈴」，正當他感到疑惑時，下一句就解釋，「貓咪會生氣！謝謝！」讓他忍不住笑對方真是個「辛苦的貓奴」。

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▲外送到貓奴家不能按門鈴。（圖／翻攝自靠北ubereats）



原PO在臉書「靠北ubereats」表示，當天要外送到北屯區一棟大樓13樓，客戶要求外送到府，但餐點送到時不能按門鈴，因為怕驚動到家中的貓皇，會害牠生氣。不少網友都表示，很好奇主子生氣是什麼模樣，「貓咪生氣的樣子好想看！」「趕快按門鈴這樣就可以吸貓了哈哈」。

很多有養寵物的網友也共鳴地說，「 我也不喜歡外送按門鈴，因為會讓狗狗一直叫，然後吵到鄰居， 所以我會等他快到趕快去門口等外送。」「說真的我從不叫外送這也是主因，聽到電鈴聲牠們會緊張。」

雖然有些貓狗對外送員的出現非常敏感，連聽到門鈴聲都很緊張，但高雄一名女網友日前叫外送時，餐點意外被附近的流浪貓盯上，牠直接跳上外送員的機車，雙手抱住外送袋，還露出一臉兇惡模樣，似乎是在說「不准動，這包是我的！」讓她和外送員瞬間融化。

▲外送員被流氓貓搶劫。（圖／林旭葳授權提供）



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