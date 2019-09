美47位眾議員聯名致函司法部、國務院：支持台灣參加國際刑警組織　

▲聯名信函由共和黨眾議員匡希恆(John Curtis)提出。(圖/翻攝自推特「John Curtis」)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組成員匡希恆(John Curtis)等47位眾議員,聯名致函美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)、司法部長巴爾(William Barr),表明為了防堵全球防治犯罪缺口,支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織,加強世界安全。

匡希恆16日發布新聞稿並附上信函指出,台灣不具國際刑警組織(Interpol)的身分,因此無法參與該組織設立的「全球警察通訊系統(I-24/7)」,無法第一時間取得全球犯罪及罪犯情資,只能透過美國在內的友好國家取得二手資訊,更沒有窗口迅速和國際社會分享有關犯罪及可疑活動的情資,從而造成全球防治犯罪破口,徒增世界安全風險。

▼美國司法部長巴爾(William Barr)。(圖/達志影像/美聯社)

▲美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/達志影像/美聯社)

信中表示,美國前總統歐巴馬(Barack Obama)已於2016年3月18日簽署,支持台灣以觀察員身分參加「國際刑警組織」的法案,而該法案已經生效成為美國法律。

在此前提下,參與聯名的眾議員們要求巴爾和蓬佩奧說明,司法部和國務院是否有和國際刑警組織華盛頓分布、駐美國台北經濟文化代表處會晤和合作,以及是否有提供協助。信中也要求司法部及國務院說明在下次國際刑警組織大會召開前,是否會透過發言或投票等行動,提出台灣加入組織的協議草案,以及尋求其他會員國的支持。

聯名信函首先由匡希恆提出,聯名人士橫跨兩黨,包括眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)、外委會亞太小組主席薛曼(Brad Sherman)、程序委員會主席麥高文(Jim McGovern)等共47位議員。

►生火了!連我媽都用到發光

Autocratic countries like Russia & China have abused Interpol databases for unlawful purposes such as intimidating, harassing, and persecuting political opponents, journalists, members of civil society,and non-pliant members of the business community. (1/3)