美47位眾議員聯名致函司法部、國務院：支持台灣參加國際刑警組織　

▲聯名信函由共和黨眾議員匡希恆（John Curtis）提出。（圖／翻攝自推特「John Curtis」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組成員匡希恆（John Curtis）等47位眾議員，聯名致函美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、司法部長巴爾(William Barr），表明為了防堵全球防治犯罪缺口，支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織，加強世界安全。

匡希恆16日發布新聞稿並附上信函指出，台灣不具國際刑警組織（Interpol）的身分，因此無法參與該組織設立的「全球警察通訊系統（I-24/7）」，無法第一時間取得全球犯罪及罪犯情資，只能透過美國在內的友好國家取得二手資訊，更沒有窗口迅速和國際社會分享有關犯罪及可疑活動的情資，從而造成全球防治犯罪破口，徒增世界安全風險。

▼美國司法部長巴爾（William Barr）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

信中表示，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）已於2016年3月18日簽署，支持台灣以觀察員身分參加「國際刑警組織」的法案，而該法案已經生效成為美國法律。

在此前提下，參與聯名的眾議員們要求巴爾和蓬佩奧說明，司法部和國務院是否有和國際刑警組織華盛頓分布、駐美國台北經濟文化代表處會晤和合作，以及是否有提供協助。信中也要求司法部及國務院說明在下次國際刑警組織大會召開前，是否會透過發言或投票等行動，提出台灣加入組織的協議草案，以及尋求其他會員國的支持。

聯名信函首先由匡希恆提出，聯名人士橫跨兩黨，包括眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、外委會亞太小組主席薛曼（Brad Sherman）、程序委員會主席麥高文（Jim McGovern）等共47位議員。

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