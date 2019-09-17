吃一餐2700萬！　店員「金額打成統編」稅金要繳137萬…網笑：老闆跑路了

▲女網友趕快把發票拿回去跟老闆換。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

有些人購物時會請店家幫忙打統一編號，台南一名女網友日前用餐時，和店員說要開立統編，想不到對方竟然把統一編號輸入在金額欄位，瞬間變成吃了2700多萬元的一餐。她回家一看用餐金額才發現，自己竟然拿著消費上千萬的發票，趕快跑回去和店家更換，差點就害老闆有繳不完的營業稅。

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▲如果女網友沒回去換發票，老闆還是可以到國稅局申請開錯。（示意圖／記者王昕攝）



原PO在臉書《爆廢公社》表示，「到底怎麼吃⋯可以吃2700多萬」，這張用餐發票她越看越不對勁，瞄到金額欄位才赫然驚覺，結帳費用竟然多達8位數字，原來是店員不小心把統編數字打在消費金額，讓她實在是哭笑不得，趕緊和老闆聯絡換發票。

照片曝光後，網友全笑說，「付現老闆沒有點很久嗎？」「吃掉一棟房子，有沒有覺得很撐想吐啊！」「有錢人的生活就是那這麼樸實無華且枯燥。」「你怎麼吃我是不知道啦，我只想知道2700萬現金用什麼裝。」

有人提到重點是稅金問題，依照5%的營業稅來算，光這張發票老闆就要繳掉137萬的稅金，「還好有發現，不然老闆可能已經跑路了。」「放心，他會比你更急著找你。」「老闆比你更緊張XD」「報帳退稅，老闆會哭死妳會爽死。」「我的統編是8開頭，老闆娘知道心臟可能會停掉。」

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