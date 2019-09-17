蒙牛掰了君樂寶　300億收購澳洲網紅奶粉貝拉米　

▲蒙牛集團聲明稿（圖／翻攝自蒙牛乳業官網）

實習記者周依儒／綜合報導

中國大陸乳製品龍頭之一的蒙牛集團日前宣布將以15億澳元（約台幣300億元）的價格，收購澳洲的有機嬰兒奶粉品牌貝拉米（Bellamy's），雙方已於15日簽訂專屬合約。蒙牛集團今年7月才剛與華北區最大的酸奶生產商君樂寶乳業結束9年的併購關係，因此正積極尋求新的併購機會。

蒙牛集團為中國乳製品生產及銷售的龍頭之一，最大的競爭對手為出品「安幕希」酸奶的伊利集團。而貝拉米從2004年開始在澳洲生產嬰幼兒配方奶粉，是一間領先全球的奶粉公司，擁有相當可觀的利潤，在中國也有極高的知名度，先前曾有消息傳出，中國代購在澳洲掃光貝拉米奶粉，使得當地父母無法購買合適的奶粉給自己的孩子。

▼貝拉米奶粉（圖／取自貝拉米奶粉官網）

蒙牛集團表示，他們將以每股12.65澳元（約台幣270元）收購貝拉米全部的股份，且收購理由為「市場需求增長」。業內人士認為，蒙牛收購貝拉米可以填補先前出售君樂寶對業績帶來的影響，也順便打進國際市場。而在收購之前，貝拉米遲遲拿不到中國奶粉配方註冊的通行證，只能以代購的方式，一直無法以一般的銷售管道將商品在中國上架，且也因拿不到配方註冊的關係，導致業績下滑。

▲蒙牛乳業。（圖／取自蒙牛乳業官網）

在中國食品安全的疑慮下，外國的食品企業、乳業一直都是中資收購的對象，蒙牛集團這次收購貝拉米可以說是雙贏的局面，貝拉米能藉由被收購正式進軍中國市場，而蒙牛集團在收購了高端嬰兒奶粉貝拉米後，便擁有低端到高端的完整產品組合，也能應應中國日漸增加的人口數量。

據澳大利亞廣播公司報導，此收購協議雖然已簽訂完成，但仍需等外國投資審查委員會（Foreign Investment Review Board，簡稱FIRB）的批准。而貝拉米的董事會則表示，他們對於收購的批准有信心。

►偷偷分享少女秘密！

