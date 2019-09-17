索羅門民眾揮國旗送別大使館：再見台灣！網淚推：欠台人好多

▲索羅門民眾參與台灣大使館降旗儀式。（圖／翻攝自臉書）

記者錢玉紘／綜合報導



索羅門16日正式宣布與台灣斷交，今早我國駐索羅門大使館也進行降旗儀式，大約百名民眾到場，與台灣國旗說再見，當地的民間組織「青年線上運動—改變索羅門」（Youths Online Campaign - For Change Solomon Islands）也貼出照片，寫道「再見台灣」。



「青年線上運動—改變索羅門」貼出的照片中可以看到，大約近百位民眾到所羅門大使館外，參與降旗儀式，也有不少人手中揮舞著國旗，該組織在照片描述中寫道，「這代表了千言萬語，再見了台灣」。該組織稍早也在臉書上直播降旗的過程。

許多索羅門民眾在照片下留言，「謝謝台灣36年來的慷慨支持，我們永遠不會忘記我們之間的良好關係，我們欠台灣人好多，上帝保佑你們的國家和人民」、「真的很難過」、「這真的讓人感觸良多」、「索羅門政府真的對中國太盲目了」、「期待2024年我們換總統後，可以有所改變」。



也有不少當地網友在臉書上發表與台灣斷交的看法，一名「Dan Dãñzõ Kakadi」網友擔憂，索羅門引以為傲的天然資源會被中國掠奪，另一位網友「Maverick Peter Seda」則說，他先前就有告訴身邊的親朋好友，不要投票給親中人士，沒想到今天政府真的放棄台灣了。



「青年線上運動—改變索羅門」稍早一篇貼文也提到，「原本16個親台的國會議員當中，只剩下7個對台關係保持忠誠，其餘都跳槽到了中國政營。」另外也公布了一份8月中曾訪北京的官員名單，網友則留言要求公布那些跳槽的議員。