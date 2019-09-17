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花蓮268名優良教師受表揚　結合商家推教師節優惠方案慰辛勞

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▲▼花蓮縣教師節暨優良教師表揚大會中今年獲師鐸獎2人、特殊優良教師6人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣教師節暨優良教師表揚大會中，獲師鐸獎2人、特殊優良教師6人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

洋溢感恩心的教師月，來自花蓮全縣268位教師16日齊聚一堂，在花蓮市美侖飯店教師節暨優良教師表揚大會上接受各界感謝與祝福。副縣長蔡運煌到場向教育界優秀夥伴們致意，親自頒贈感謝狀，並表達感謝之意。花蓮縣政府特別與縣內知名企業商家合作推出「讓愛『花』現‧『蓮』結幸福」教師節優惠方案，感謝終年辛勞的老師。

今年接受表揚資深優良教師包括服務滿10年教師郭頌華老師等38位、滿20年教師李恩銘校長等133位、滿30年教師周春玉校長等30位以及滿40年教師黃淑蓉校長、梅媛媛校長、邱國豐校長、林碧霞校長及陳琤瑛老師等5位。此外，獲選本縣師鐸獎2人、特殊優良教師6人、傑出代理教師3人、績優教保服務人員5人、公私立幼兒園資深服務人員10人、優良特殊教育人員2人、優良會務人員8人、愛心模範教育人員26人、基層教育會會務工作評量特優單位5個，一併接受縣府的表揚，本次表揚大會受獎教師人員共計有268人。

▲▼花蓮縣教師節暨優良教師表揚大會中今年獲師鐸獎2人、特殊優良教師6人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

蔡運煌表示，教育是崇高的工作，學校能培育許多優秀的孩子，皆因老師們辛苦的付出，現今老師們面對不斷變化的教學環境，教育的本質應回歸以學生為中心，鼓勵孩子們多嘗試挫折，大膽試錯並發揮創造性思維，不放棄尋求答案精神，藉此培養自信心，因為自信才是為傑出的關鍵。如何激勵老師的熱情、提升老師的專業能力及穩定老師的教學環境，是重要目標。

教育處長李裕仁期許教師們以培養優秀的下一代為己志，推動智慧教育，為孩子裝上夢想翅膀，牽孩子的手，迎向未來的夢，感謝老師們協助學生展現自我，發揮所長，讓學生擁有一技之長，使自己的人生多采多姿，終身受用。

表揚大會氣氛溫馨，在明廉國小學童們悠揚客家樂聲及化仁國中藝術才能班動感舞蹈中揭開序幕，現場除表揚勞苦功高的老師外，並介紹獲獎人員特殊事蹟，與會人士更深刻了解他們推展教育、無私奉獻的感人生命故事，堪為良師之典範。

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