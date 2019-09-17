「給郭台銘一個掌聲」　羅智強：他是100%的中華民國派

▲郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜閃電宣布不選2020總統大選，震撼各界。對此，台北市議員羅智強17日在臉書表示，「應該給郭台銘一個掌聲！」相信他是為了中華民國，而做出的決定，他是100%的中華民國派。

羅智強表示，相信郭台銘想選總統的動機是純粹的，因為，名利皆站在世界之巔的人，為什麼要去選一個天下人人得而罵之的總統？我只看到一個理由，他對中華民國有深刻而迫切的使命感！

羅智強指出，郭台銘進是為中華民國，退也是為中華民國，另外，特別推崇洪秀柱的智慧胸襟，「在郭台銘退黨時，她就冷靜地站出來提醒國民黨，與其口出惡言，不如自我反省！」

羅智強分析，郭台銘不選，對韓國瑜來說，局面更簡單，卻也更艱難，成敗均不再有藉口，我們只有全力衝刺，追求勝選；好處是，藍緑歸隊效應可以降低藍營分裂投票的危機，但挑戰是，三成「韓鐵粉」必須擴大為五成的「民國粉」，畢竟，藍綠對決，韓國瑜得過半才能當總統！

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