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郝龍斌6度勸退郭台銘　促國民黨內團結

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▲▼郝龍斌出席2019大陸台商聯誼茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲ 郝龍斌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜11點閃電宣布不參選2020總統大選，震撼政壇。有媒體報導指出，勸退郭台銘的關鍵人物就是國民黨副主席郝龍斌，促成國民黨團結成功。

郭台銘在聲明中指出，不是因為任何人的勸說與影響，而是因為我再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，「於是，我決定不參與2020連署競選總統，對不起，我讓你們失望了！」

雖然郭台銘表示，退出總統大選並非任何人的勸說與影響，不過，根據《上報》報導指出，郭台銘16日晚間8點多前往資深媒體人趙少康住處，現場還有郝龍斌等人，3人深談約2個多小時左右，這也是讓郭台銘作出決定17日不去中選會登記連署參選總統的重大決定。

《上報》報導提到，郝龍斌從8月2日起到9月16日晚上，一共與郭台銘見了6次面，知情人士形容，郝用了「千方百計」，以各種方法、語言，不斷地對郭曉以大義，盼郭能以「下架民進黨」及「捍衛中華民國」的最大目標，來慎重思考，切勿作出脫黨參選的抉擇。

其實在郭台銘宣布不參選總統前，有知情人士透露，郭台銘早已規劃好一系列參選活動，團隊也蓄勢待發，但在經過中秋連假的思考後，臨時決定不參選，最主要原因在於團隊整軍不順，且在郭柯王缺一情況下陸軍能量大減，「郭台銘不想再輸第二次」。郭台銘棄選2020總統的決定也讓「郭柯王」在8月23日同框後的結盟傳說在24天後形同拆夥。

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

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