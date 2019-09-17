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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／連民進黨都來勸「不要選」　郭台銘自認捲入一場政治鬧劇

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▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間11點發布重大聲明，宣布不參選2020總統大選連署，一夜間震撼政壇。郭台銘貼身幕僚透露，事實上，在8月底至9月初這段期間，除了國民黨的人來勸說之外，甚至連民進黨的人都來拜訪，希望郭台銘「不要選」。雖然團隊已蓄勢待發，但郭台銘在經過中秋連假思考之後，決定不參與2020選舉。

郭台銘退黨一身輕　2020收拾國民黨敗選殘局

據悉，郭台銘日前在思考是否要退黨時，有幕僚建議他留在國民黨，以利爭取藍軍支持者的選票，也有幕僚建議，應主動退出國民黨，否則被開除黨籍要6年時間才能恢復，將不利於郭台銘重回國民黨收拾2020敗選殘局。

不過，在郭台銘宣布退出國民黨後，國民黨於檯面下不斷透過管道向郭台銘勸說的力道更為強烈，甚至連民進黨的人都來拜訪，希望郭台銘「不要選」。藍綠人士有目的性的勸說，讓郭台銘相當體會到，雖然自己一心想為台灣做事，但卻不自覺已經攪入一場「政治鬧劇」中。

郭台銘幕僚舉例，這次郭台銘到沙烏地阿拉伯，跟皇室的人提及希望可以調降簽證費用，當場獲得皇室的允諾，「這就是郭董做事的實際證明」，外交部卻硬是發新聞稿宣稱這是全球性調降，事實是這50個調降國家本來沒有包含台灣，「是郭董去了之後台灣才變成第51個」，郭台銘真的只會做事，不懂政治。

中秋連假決定不選　郭台銘16日中午告知柯文哲

郭台銘在經過中秋連假經過思考，決定不從選舉這條路改變政治，也一一向友人透露自己的心聲，因此在中秋連假期間，政壇便開始傳出郭台銘可能出現轉圜，參選總統態度轉趨保留的風聲，但幕僚此刻仍未確定郭台銘對於參選的態度。

消息人士透露，郭台銘認為在近幾個月，柯文哲是最幫助他的人，因此他在16日中午就告知台北市長柯文哲他「不選了」，而柯文哲得知後的反應事實上是滿平靜的，郭台銘隨後則是告知資深媒體人趙少康，也在晚間趙少康碰面。

消息人士表示，郭台銘在16日晚間與趙少康見完面之後，還來不及通知立法院長王金平，棄選的風聲就走漏了，也逼得團隊提前在晚上11點發布文字聲明，17日上午才公布「不參選」影片。

內部民調只落後小英3%　郭台銘不放棄參與政治事務

至於政壇傳出郭台銘是因為民調落後才不選，在郭台銘團隊操作大數據的永齡基金會顧問高虹安表示，內部最後一次做民調，在藍綠對決情況下，總統蔡英文贏高雄市長韓國瑜15%；在三腳督情況下，蔡英文31%、郭台銘28%、韓國瑜25%，顯示郭台銘有一定實力，因此民調非郭台銘不選的因素。

主戰派幕僚分析，從民調上來看，郭台銘其實有贏的機會，如果正式柯文哲結盟的話，支持度還會再增加，但在各方人士勸進後，郭台銘心裡感到不自在，認為為什麼政治是要討好所有人，而不是就事論事，理性討論政策。

替郭台銘擬「棄選宣言」的幕僚表示，郭台銘雖然不參選，但仍想以別的方式付出，也因此聲明上才會出現「雖然不參與總統選舉，但並不表示我放棄參與政治事務」的字眼，這幾個字是郭台銘堅持一定要加上去的，郭台銘要向外界說明自己為國家付出的心未滅。

▼2020選戰倒數，將由蔡英文VS.韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

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