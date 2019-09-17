爸媽訊息「全部封鎖」！台東少女負氣離家十餘天　警深夜超商前找到她

▲少女與家人口角後離家出走10餘天後，深夜於超商外徘徊時被員警主動關心尋獲。（圖／台東縣警察局提供）

記者王兆麟／台東報導

台東富岡派出所員警日前深夜執行巡邏勤務，在市區超商外發現1名少女獨自遊盪，員警遂主動趨前關切詢問。少女初時沉默不語，員警遂與少女長聊，最後少女才説出是與父母口角後離家出走，並切斷與家人所有聯繫管道。員警以小電腦查詢，發現少女為警方通報之協尋人口已離家十餘天，於是將少女帶回所內通知焦急的家屬領回。

日前台東警察分局富岡派出所副所長謝東文、警員許進德執行巡邏勤務，於深夜0時許巡經臺東市吉林路二段超商時，見到一少女獨自一人在超商外徘迴，員警為防止意外，遂主動趨前了解。該少女見員警到來，原本沉默不語，戒心相當高，而見2員警主動關心並與其長談後，少女才吞吞吐吐地說出自己的姓名，嗣經2員警以小電腦查詢後，赫然發現該少女為警方通報之協尋人口，而且已離家十餘天；經追問下，少女始向員警坦承期係因與家人發生爭吵，一時氣憤便負氣離家出走，至今都未與家人聯絡。員警得知後隨即將少女帶回派出所並即時通知心急如焚的家屬到場。

少女家人到場表示，因女兒玩心太重，日前因管教問題引發爭執，其認為母親管教太過嚴苛，便在發生口角後一氣之下便離家出走，並堅拒與家人連繫。之後家人透過臉書與通訊軟體苦勸女兒趕快回家，但訊息卻通通遭到封鎖，父母親無奈之餘，甚至自身扮起偵探，四處詢問友人或是探詢孩子可能知去處，但竟音訊全無，當接到富岡派出所員警電話時，一時驚喜萬分，立即驅車趕赴警所，再確認該女兒安全無虞時，對於員警之熱心再三致謝。



台東警察分局呼籲民眾，在少年成長的過程中，父母親往往因工作忙碌而疏於陪伴，孩子要的其實就是溫暖，多加陪伴也是一種支持與鼓勵，陪伴孩子歷經成長過程中的挫折與衝突，幫助他們找到生命中的價值。

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