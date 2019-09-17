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快訊／郭台銘不選　柯文哲：還是維持合作關係

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▲▼柯文哲受訪。（圖／記者楊亞璇攝）

記者陳家祥／台北報導

近期才傳出台北市長柯文哲陣營要動員柯粉俱樂部全力幫郭台銘連署，甚至願意出借心腹蔡壁如，沒想到16日深夜郭台銘便透過聲明宣布不參選總統，投下真正的「震撼彈」，郭柯王結盟僅24天，「最強第三勢力」破局收場。柯文哲17日上午受訪時說，「我從來沒有說我要選，今天如果柯文哲說不選，兩黨初選是不是要重辦？」他強調，目前看起來2020還是回歸到藍綠對決，凸顯立院三黨不過半的重要性。

柯文哲說，選完市長馬上投入總統大選是不正常的，我不想選的理由，公宅、市場改建工程，市政與總統大選難兼顧，要遵守口號，可用台北影響台灣。

柯文哲表示，我個人從素人當市長，我非常清楚前2年常搞不清楚狀況，若真的選上總統，故事要重來一遍。本人參選意願一直都不高。我覺得這種只討論選舉輸贏，沒有候選人告訴我們台灣會變成怎樣，台灣陷入統獨泥沼，現階段要解決的是國家治理，剛好郭台銘是跨國企業大老闆，能在企業界存活應該有一定實力，也沒有政黨包袱。

「每個人都有他的人情世故，他考慮的層面一定很複雜，當他決定不選的話，我也只能表達尊重理解，將來還是維持合作關係」，柯文哲說，目前看起來還是回歸到藍綠對決，凸顯立院三黨不過半的重要性。

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