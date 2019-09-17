快訊／索羅門與台斷交　蘇貞昌：國人應團結！給外交人員鼓勵

記者蔣婕妤／台北報導

索羅門群島16日與我國斷交，總統蔡英文晚間7點30分舉行記者會發表聲明，強調台灣不會與中國大陸角逐金錢外交。行政院長蘇貞昌17日一早受訪時表示，台灣外交困境非任何個人能改變，面對中國無所不用其極的打壓，國人更應該團結，也該給辛苦的外交人員鼓勵。

蔡英文強調，「台灣不會和中國競逐金錢外交，應付不合理要求，這不是我們做外交的方式，更何況中國金援承諾通常只是空頭支票，而台灣為索國所做的醫療教育文化等協助，也從不是金錢可以衡量。」

蔡英文表示，對於索國政府與中國建交的決定，表達強烈遺憾與譴責，過去幾年中國一再透過金錢、政治壓力打壓台灣的國際空間，不僅是對台灣的威脅，更是對國際秩序公然挑戰，「多年來台灣對邦交國態度就是當真誠的朋友，面對中國的介入打壓，我們絕不妥協。」

蘇貞昌17日在立法院受訪時表示，台灣的外交因為中國大陸打壓而艱困，國人應該一起努力，外交人員也非常艱辛，中國大陸用金錢誘引、買通政客，面對外交受打壓，國人更應該堅定團結，捍衛台灣的國際空間。

蘇貞昌說，政府會跟國際友人繼續努力，外交人員在第一線，吳釗燮部長對美展現近年最好狀況，讓台灣擁有最先進武器，總統出訪得到最好待遇，應該給外交人員最大鼓勵，外交人士是總統職權都尊重。

針對有沒有人要負起政治責任，蘇貞昌回應，台灣外交困境不是任何個人問題，看到中國大陸無所不用其極，台灣國際社會上盡心盡力，各方面和國際社會互動網友，應該持續努力，給外交人員加油。

▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）