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原民孩童自我認同！經濟弱勢童向山走　自已的文化處處是學問

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▲來自部落的25名經濟弱勢學童參與台灣世界展望會文化知能培養方案，親近自然、尊重自然與自然共存共榮。（圖／展望會提供，下同）

來自部落的25名經濟弱勢學童參與台灣世界展望會文化知能培養方案，親近自然、尊重自然與自然共存共榮。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會秀林中心辦理文化知能培養方案，來自部落的25名經濟弱勢學童透過耆老口述傳承太魯閣族典故及禁忌、認識紡織工藝及學習被困在山裡的求生技能，包括取得熱源的生火技巧、如何砍竹子到做出竹筒飯、香蕉飯等，更深地認識自我族群文化，讓部落孩童向山走，跟隨原住民特有的天賦與文化，親近自然、尊重自然與自然共存共榮。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，展望會長期關懷經濟弱勢家庭兒童的教育需求，除了提供課後輔導、才藝學習及助學金發放等，並幫助兒童透過各種知能活動的學習和參與，獲得身心靈的照顧。目前花蓮地區尚有210名弱勢孩童等待資助，邀請您加入愛心資助人的行列，與台灣世界展望會一起為孩子的未來帶來轉變與盼望！

▲來自部落的25名經濟弱勢學童參與台灣世界展望會文化知能培養方案，親近自然、尊重自然與自然共存共榮。（圖／展望會提供，下同）

 ▲上山砍竹子做竹筒飯。
 
活動邀請威朗紀念教會Cihaw Temun牧師分享太魯閣族遷移史及禁忌、部落歷史典故、織品工藝Meci老師介紹紡織工藝以及操作織布機的方法，學習如何當個織女；太魯閣族獵人歐朗分享不小心在山裡面迷路如何自我保護，最重要的是保暖，親自指導青少年們如何生火、取得熱源，更帶著25名學員上山砍竹子。

▲來自部落的25名經濟弱勢學童參與台灣世界展望會文化知能培養方案，親近自然、尊重自然與自然共存共榮。（圖／展望會提供，下同）

部落獵人親自指導青少年們生火、取得熱源。

參與的孩子們一致表示，看著獵人老師俐落的刀起刀落彷彿很簡單，沒想到親自上場後，砍了十幾刀，結果整棵竹子好好的不聞不動，才知道原來處處都是學問！最後，大夥兒們將自己砍下的竹子鋸成一段段，竹筒裡塞入一定比例的糯米後，柴燒等待竹筒飯熟透後享用，吃到自己親手做的竹筒飯滋味，果然回味無窮。

▲來自部落的25名經濟弱勢學童參與台灣世界展望會文化知能培養方案，親近自然、尊重自然與自然共存共榮。（圖／展望會提供，下同）

學習被困山中的求生技能。
 
太魯閣族的小升（化名）分享第一次嘗試升火，發現原來沒有想像中的容易，能參加文化知能活動、進一步認識自己族群文化與傳承，真的很棒！小升的夢想是將來能考上警專，成為一名警察。就讀高二的小凱（化名）則表示，參加活動後，學會一些在山上生存的技巧，採竹子也沒有想像中的容易，透過文化體驗更認識自己的族群。小凱家裡有五個兄弟姊妹，非常感謝有展望會及資助人的陪伴與幫助，未來希望投身軍旅，改善家裡經濟狀況，讓家人有比較好的生活。

▲來自部落的25名經濟弱勢學童參與台灣世界展望會文化知能培養方案，親近自然、尊重自然與自然共存共榮。（圖／展望會提供，下同）

柴燒竹筒飯。
 
台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，台灣世界展望會每年幫助約5萬名經濟弱勢家庭穩定上學，並經社工團隊評估開設課後照顧、綜合才藝等服務方案，擴展及培力孩子們的學習視野，並藉由文化知能方案，增進原民兒童認同自我文化，肯定自我價值，建立自信心。邀請社會大眾加入｢國內資助兒童計畫｣，目前花蓮尚有210名弱勢孩童等待資助，資助1名兒童，轉變兩個人的生命，讓孩子的未來，因為有您與眾不同！

愛心專線：03-8236868。

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