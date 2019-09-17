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不同角度看台東！5位創作者4天海上漂流　黑潮探索激發創作

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▲5位跨領域設計、藝術創作者參與，將透過4天的海上體驗，激發創作靈感，以不同角度看台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

5位跨領域設計、藝術創作者參與，將透過4天的海上體驗，激發創作靈感，以不同角度看台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東設計中心以海為題的「Raw Trip 黑潮漂流計畫」，邀請5位跨領域設計、藝術創作者參與，16日於台東富岡漁港啟航，創作者將透過4天的海上體驗，在抽離日常的「黑潮」探索行動中，啟發源自於台東大自然的創意，透過創作者的設計視角，重新認識這塊土地。

台東設計中心指出，「Raw Trip」是聚焦於自然地景的設計企劃，以台東既有的山海空自然資源，為創作者帶來感知啟發，轉化爲創作能量；經由設計創作者的視角，讓大眾重新發現、認識台東自然地景的價值。

去年第一波計畫 「山提案所」，帶領創作者前進台東海端鄉的台灣第二高高山湖泊「嘉明湖」，踏上 6,470年前的冰川遺跡之旅。2019年，第二波推出以「海」為題的「黑潮漂流計畫 」，創作者將面向海洋，以全球第二大洋流「黑潮」流經的台東外海海域為基地，在流速每秒1-2公尺的黑潮洋流上，搭乘台東阿美族工藝師Laway賴進龍以傳統工藝製作的竹筏，行經綠島、蘭嶼、台東花蓮交界，與海洋近距離接觸，透過身體感知打開創作靈感。

▲5位跨領域設計、藝術創作者參與，將透過4天的海上體驗，激發創作靈感，以不同角度看台東。（圖／台東縣政府提供，下同）

搭乘台東阿美族工藝師Laway賴進龍以傳統工藝製作的竹筏於台東富岡漁港啟航。

這次海提案所計畫由 社會觀察家詹偉雄及「週刊編集」總編李取中帶領，邀請策展人鍾秉宏、音樂創作者王榆鈞、新媒體裝置藝術家 莊志維、 影像創作者邱承漢、新銳動態影像創作者吳昭晨共同參與。

在歷經四天的海上體驗之後，11月將於台東設計中心以展覽方式，揭露整個黑潮漂流歷程，呈現創作者的靈感採集與創作，期待藉由各設計創作領域專業，以不同視角切入與自然的碰撞；透過「採集 - 轉化 – 產出」的創作思考過程，回應台東自然地景希望透過視覺、聽覺交織成為看見、聽見、感覺到黑潮的場域，讓大眾由不同視角再次感受到台東山海空的美好與價值。

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