石木欽「司法圈股神」！赴宴後買股爽賺2千萬　然後富商就被逆轉輕判

▲石木欽擔任公懲會委員長，卻因司法風紀案而狼狽下台，恐難逃遭監察院彈劾及職務法庭懲戒。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

石家人買賣股票時間點精準獲利，光是聯亞光電這檔就大賺超過2千萬元，辦案人員交叉比對翁茂鍾的筆記本內容，查出石木欽買賣翁茂鍾相關公司股票出現詭異的巧合，如二人見面後不久，石家人就會緊接著買股，尤其是翁涉及應華炒股案原本被重判8年，最高法院發回台中高分院更一審後，二人在判決前後曾密集聯絡，石木欽還常打電話給翁茂鍾及其司機、妹妹或祕書找翁，似乎在避免和翁密切通聯遭人查出，用意頗耐人尋味。

本刊掌握，石家人三次買了翁茂鍾旗下公司的股票，恰巧翁都有訴訟案件，首先是1999年間，機殼大廠應華科技的前身怡安科技在上櫃前，石木欽妻子以10元價格買了50張怡安，等到股票公開發行漲到近20元，才全數出脫，賺了近50萬元，當時翁的佳和集團與法國百利銀行爆發金融性商品糾紛挨告，翁四處找法官及律師諮詢法律意見。

第二起是2003年怡安上櫃後，適逢佳能集團欲收購股權，翁茂鍾以怡安大股東身分申報轉讓持股，石妻在利多消息曝光前，搶先一步從公開市場分批以7、8元價格，陸續買進100多張怡安股票，等到股價飆漲才賣出，讓她又大賺一筆，但她卻沒見好就收，後來怡安經營權易手，石妻又進場追高，最後以小賠出場。

巧的是，當時石木欽在最高法院擔任法官，翁此時也反控百利銀行高層涉嫌偽造有價證券，案件剛好上訴到最高法院，但被翁控告的該名百利銀行高層卻在訴訟中死亡，最高法院依法不受理，石木欽當時就是做出裁定的刑庭法官之一，明知與翁是老友，卻未主動聲請迴避，不免惹議。

到了2008年，換成石木欽的兒子以11元價格，向翁茂鍾的佳和公司買進100張聯亞光電股票，後來該檔股票在2015年上櫃，一度飆破500元，最玄的是，石的兒子有如神助，分批賣股的價格都在波段高點，狂賺2千萬元，對照翁的官司史，當時翁茂鍾因捲入應華炒股案遭起訴，身陷可能入監的風暴，正為官司問題大傷腦筋。

本刊調查，石木欽遭鎖定調查起於2014年間，一封署名「一群看不下去的台中高分院法官」檢舉信，分別寄到台北地檢署、廉政署、特偵組、司法院與監察院等單位，內容提到翁茂鍾與時任高院院長石木欽關係匪淺，翁涉及應華科技炒股案，因違反《證交法》遭起訴，一、二審皆遭重判8年，後來卻逆轉輕判，內情並不單純。



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