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國慶連假請3休8天！網激辯「敢這樣嗎？」　勇者出現了：1號直接請到13號

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▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

▲上班族最期待的就是連假到來，可安排出遊放鬆。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

許多民眾期待國慶4天連假，還有所謂的「請3天」就能直接升級「爽休8天」。對此，有網友發問，「你敢這樣請假嗎？我不敢」，引起熱烈討論。結果不少勇者都說自己請了，有人表示，「已經請了啊，半年前就已經預告請假，老早就核准了…傻傻地幫公司換來的是自己身心靈不平衡，何必咧？」」；還有人說自己連休13天，「1號直接請到13號。」

10月10日是國慶日，這次10月11日（周五）有彈性放假，因此從10月10日（周四）連放4天到10月13日（周日）；不過，開心過連假前，10月5日（周六）得先補班。而有網友整理出「請假攻略」，只要請10月7日（周一）、10月8日（周二）、10月9日（周三）3天，就能從10月6日（周日）一口氣連放8天到10月13日（周日）。

請繼續往下閱讀...

▼國慶連假即將到來，您敢「請三休八」嗎？（圖／記者鄺郁庭攝）

▲▼ 。（圖／記者鄺郁庭攝）

對此，有網友在「爆廢公社」臉書社團發文，「你敢這樣請假嗎？我不敢！」許多人留言，「老屁股才能這樣請吧」、「哪敢請啊，每天處理一堆東西就用不完了」、「離職書一併呈上就沒有不敢的了」、「直接辭職，要怎麼休就怎麼休」、「可以請365天，這樣就沒顧慮了」、「連請三天，我只有住院敢這樣請假」、「老闆叫你直接不用來了」、「遲早會被開除」。

但也有不少上班族表示，「已經請了」、「我請了」、「已請了啊，這樣實際只有請三天假而已」、「真巧，我就這樣請了」、「我從（10月）1號直接請到（10月）13號」。

一名網友則說，「已經請了啊，半年前就已經預告請假，老早就核准了…沒辦法，我有特休，也已經安排出國旅遊....假是自己的，提早跟上面的通知，每個月都寄一封信告知，這樣才能安排自己的活動啊！傻傻地幫公司換來的是自己身心靈不平衡，何必咧？」

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