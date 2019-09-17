臉書PO「吃剩的安眠藥40顆賣7000元」　病女慘變販毒判關3年6月

▲賴女將吃剩的安眠藥放上網路販賣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭賴姓女子因為缺錢，乾脆將看病吃剩的安眠藥放上臉書社團販售，後來與陳姓女買家為了退貨的事情起爭執，整起事件才因此曝光，由於她販售的藥物含有三級毒品氟硝西泮（FM2）的成分，最後被宜蘭地院法官依販賣第三級毒品罪，判處3年6月有期徒刑。

判決書中提到，賴女在2017年至2018年間因為罹患情緒障礙等病症，就醫後取得治療睡眠障礙的藥物，2017年12月間她將吃剩的安眠藥放上臉書社團販售，並同意以7000元40顆的代價賣給陳姓女子。然而，陳女服用藥物後覺得沒有效果，要求退貨、退錢又被拒絕，一氣之下乾脆向台中市政府衛生局檢舉，並把剩下的29顆安眠藥送給衛生福利部食品藥物管理局鑑定，沒想到竟然驗出含有三級毒品氟硝西泮的成分。

▲賴女飽受精神疾病所苦，必須服用藥物才能安穩入睡。

賴女的辯護人指出，賴女受精神疾病所苦，有多次住院治療的紀錄，雖然小時候學習能力不錯，但因為成長環境不穩定，小學四年級就開始出現情緒問題，出社會之後也因為生病的關係無法找到穩定的工作，案發前兩個月甚至有多次脫序行為或是企圖輕生，很多時候她根本不知道自己在做什麼，並非故意觸法上網販售藥物。

不過，宜蘭地院法官認為，辯護人的說詞無法證明賴女在案發當時喪失辨識行為能力，因此不適用減刑，但考量到她販售的安眠藥是由醫院開立，因為缺錢花用才會出售，販賣的對象也只有一人，並無擴及其他不特定範圍之人，與一般販毒集團所造成的危害相比，實在小之又小，加上她沒有任何前科紀錄，最後依販賣第三級毒品罪，判處3年6月有期徒刑。

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