土豪哥坑殺「酒店妹皮肉錢」！行騙北北基詐千萬　手法曝…黑道祭追殺令

圖、文／周刊王

一名有多項詐欺前科的男子劉柏緯，謊稱自己是受大陸富豪賞識的香腸店連鎖業者，今年五月盜領女友的存款在北部各大酒店豪擲千金，以土豪形象詐騙多名酒店妹投資，之後又以帳戶遭凍結為由，積欠酒店逾百萬酒帳，從此神隱蒸發，受害酒店祭出賞金要找出這位「香腸哥」，誓言要讓這個賤男得到教訓。

▲被害人恬恬（右）透露，常看見香腸哥（左）口袋塞滿20多萬現金，加上平時出手闊綽，讓她誤信對方是土豪。（圖／周刊王提供，下同）



酒店幹部小峰（化名）向本刊透露自己原本與香腸哥曾在同家經紀公司一起共事，在今年5月，失聯多時的兩人才重新聯繫上。小峰表示，對方一見面二話不說便掏出了8萬元現金，隔天還主動準備10萬元的現金，全交由小峰安排酒局，就連原本不認識香腸哥的恬恬也因常看見對方口袋塞滿20多萬現金，加上出手闊綽等等，無形中產生信任，小峰和恬恬兩人因此掉入陷阱之中，害自己現在揹負百萬酒債。

▲香腸哥口中的連鎖香腸店，事實上僅是一般的小攤販。

夜夜笙歌的香腸哥在揮金如土兩周後，開始以「帳戶被凍結」為由積欠酒費，小峰起初還不以為意而代墊，直到帳單金額累積逾百萬元，又無意間從小姐口中得知香腸哥私下以投資香腸、黃金等名義，轉戰多家酒店騙取酒店小姐近千萬元，種種怪異的行徑才讓小峰驚覺是騙局一場。

據了解，香腸哥目前行跡成謎，北北基多家酒店已布下天羅地網要把人挖出來，甚至不惜祭出賞金，誓言找出這名賤男討回百萬酒費和小姐的皮肉錢。

▲小亞辛苦存下20萬元離職基金，一夕之間全被香腸哥騙光光。

延伸閱讀

【香腸榨正妹2】「酒店別幹了」 男誆開分店可獲2千萬

【解放軍開優步1】北京女兵來台 老公斷金援逼離婚

【終於戰勝網癮1】他無法克制高聲尖叫 趕鬼儀式猶如大法師