新竹名校爆「女師霸凌團」！竹科家長的最愛　學生崩潰：不管做什麼老師都討厭我





圖、文／周刊王提供

新竹竹北東興國中畢業生考上高中前三志願的比例高達25%，是當地「明星國中」，頗受竹科家長們青睞，但如今有母親（恩媽）投訴小孩遭到該校3名老師聯合霸凌，以錯字罰寫的方式讓學童天天熬夜，還策動同學孤立，造成他身心受創、多次想輕生，學童難以承受，崩潰淚訴「不管做什麼老師都討厭我！」讓家長十分心疼。

▲左起為張簡女、范女、簡女，疑似組成霸凌團修理小恩。（圖／周刊王提供，下同）

恩媽一講到小恩在東興國中所受的煎熬以及苦難，不禁眼淚潰堤。「孩子常常寫罰寫到凌晨才睡，身體都搞壞了，但老師還不放過他。」小恩也經常哭著對媽媽說，「不管我做什麼老師都討厭我，同學都要欺負我。」

本刊調查，小恩因為英文考試常考不好，所以常被英文科張簡老師「特別對待」，要小恩每錯1個字要罰寫100次、錯10個罰寫1千次，讓小恩經常罰寫到凌晨3、4點，隔天上課時總是打瞌睡，形成惡性循環，讓學習成效大打折扣。

▲ 教學設備新穎的東興國中，是新竹地區的明星學校，深得許多竹科家長青睞。（攝影／黃耀徵）

恩媽看著小恩每天邊寫邊哭，心中滿是不捨以及無奈，多次電話聯繫老師未果，向督學求助協調，但是這卻引爆了張簡老師的地雷，隔天便大聲在班上說「以後都不用寫評量了！竟然有人去告狀！」讓同學議論紛紛，到底是哪個「媽寶」，小恩的霸凌惡夢也就開始了。

恩媽將此事向新竹縣政府教育處投訴，處理的專員不但將家長的電話放在一旁做自己的事，甚至事發至今逾半年，東興國中「不適當教師」的調查報告仍一再拖延。

▲原本小恩是個陽光男孩，但遭老師集體霸凌後，性情大變，還需服藥控制情緒。（圖／讀者提供）

對於小恩遭霸凌等情事，東興國中學務主任翁榮茂表示，3名老師在教學上確實有不當體罰（罰寫），也確實在課堂做出與教學無關的言行，校方已對3位老師進行勸說同時加強輔導「不過，老師是否有引導同學霸凌（小恩）則難以查證。」

新竹縣政府教育處吳科長則說，東興國中調查程序符合規定，調查報告也會再給家長，至於恩媽質疑教育處將他電話放置一旁，完全不予理會一事，吳科長「不否認」，表示已勸導及糾正該名承辦人員。而張簡老師與范老師則表示不願回答，簡老師至截稿前未回應。

延伸閱讀

【女師霸凌團2】「小恩害大家被罰寫」 老師煽動同學仇視他

【說明會大戰1】108新版上路 立委搶談課綱當造勢

丁海寅爆肝搶合作 金高銀收割男神打臉酸民

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995