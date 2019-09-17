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21歲女大生「熬夜上網」爆瘦+肚痛…醫檢查見「腹腔腫瘤」嘆：癌末了

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▲▼生理痛,肚子痛,便秘,腹痛,經痛,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女大生經常熬夜導致腹部疼痛，沒想到竟然罹癌。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱世凱／綜合報導

淋巴癌通常好發在50歲以上人群，不過隨著生活方式的改變，目前也有不少年輕人群發病。江蘇省南京市腫瘤醫院的醫師吳劍秋指出，他曾接診過一名21歲的女大學生，因為經常熬夜到凌晨2、3點，隨後出現消瘦和貧血症狀，最後還發生腸梗阻導致腹部疼痛的情況；醫師檢查後證實腹腔出現「惡性淋巴瘤」且已經是淋巴癌末期，失去了手術機會。

綜合陸媒報導，吳劍秋表示，除了上述的病例外，近日也接診一名22歲的男大生小胡（化名）。小胡說，自己平時打電競遊戲比較多，所以經常熬夜到清晨5、6點，時間有一年多之久；近期他發現腹股溝處出現了一個腫塊，原以為腫塊會自己消去，沒想到過了一段時間，腫塊越長越大，足足有「一個拳頭」大小，這才趕緊到醫院就診。

▼小胡年紀輕輕就患上了淋巴癌，腫塊還長成了拳頭大。（圖／翻攝自微博）

▲▼小胡年紀輕輕就患上了淋巴癌，腫塊還長成了拳頭大。（圖／翻攝自微博）

醫師檢查後確認腫塊是惡性淋巴瘤，「如果熬夜導致睡眠時間不足的話，免疫系統就無法恢復，身體長期處於緊張壓迫的狀態下，器官功能的損害慢慢就會顯現出來，造成一些比較嚴重的疾病 ，特別是惡性腫瘤。」

吳劍秋說，淋巴瘤善於「偽裝」，早期往往沒有特殊症狀，「頸部、腋下、體表，包括口腔，長了一些莫名其妙的腫塊，或者甚至有些人伴有發燒、畏寒、體重減輕等症狀，就要儘早就醫。」

▼大學生熬夜上網成了致命因素。（示意圖／CFP）

▲▼18歲男子長時間待在網咖打遊戲，沒想到從座椅起身後竟然暈眩倒地。（示意圖／CFP）

資料顯示，淋巴癌早期症狀較不明顯，淋巴腺腫大約超過2公分者，就應該即早做檢查；通常以胃痛、胃出血、腸阻塞、或肺部呼吸困難表現者居多，後續症狀包括不明發燒、體重減輕、盜汗、貧血、其他血球減少以及各種器官被侵犯的症狀。

醫師提醒，工作壓力大、經常熬夜、長期過度疲勞、經常處於電子輻射或射線環境等，這類人群都是罹患淋巴癌的高危險人群，要格外注意。

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