影／黑衣男闖女廁偷窺！被逮竟辯「想找東西吃」警傻眼…網笑：口味真特別

記者朱世凱／綜合報導

江西省南縣人民醫院的保全近日報警表示，在醫院的女廁所裡抓到一名意圖偷窺的52歲季姓男子。季男面對員警詢問時，竟然辯稱進到女廁是為了「翻找垃圾桶的東西吃」，警方調閱監視器查看加上多人指認後，男子最終才坦承犯案。不少網友聽到嫌犯的藉口後傻眼直呼「口味還真是特別！」

▼男子闖入醫院女廁，還狡辯是為了找東西吃。（左圖／翻攝自看看新聞，右示意圖／取自Pakutaso）

綜合陸媒報導，南昌縣人民醫院的保全報警稱，在醫院的女廁裡逮到正要偷窺的男子。從監視錄影器可見，一名護士朝著女廁方向走了進去，此時，一名坐在椅子上、身穿黑色上衣、頭戴黑色帽子的季男，先是觀察了周遭動靜後，不久也跟著溜進女廁。眼尖的保全發現後，便當場將偷窺男子抓住，隨後通知警方過來處理。

▼男子硬扯進入女廁是為了找垃圾桶的東西來吃，讓員警傻眼。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

員警嚴肅地問季男，「你在裡面幹什麼？」對方竟回答，「我進廁所撿點吃的。」員警當場困惑問道，「什麼？撿什麼？」季男仍故作鎮定回應，「撿點吃的。」員警無奈稱，「廁所裡哪有吃的，怎麼會有吃的…？」但季男依舊有藉口答話，「就垃圾桶找找，有時候垃圾桶會有吃的。」

不過就在警方出示監視錄影器畫面，加上多人指認的情況下，男子最終無法狡辯，只能承認自己的違法行為。據悉，季男已經被警方處以行政拘留10日的處分。

網友看完後紛紛傻眼留言，「天啊，是要找X吃嗎？」、「記得自備餐具」、「這個要求很可以，罰他吃到飽再出來」、「聽完明白了，真噁」、「懂吃！」、「渣渣吃渣渣」、「講得很理直氣壯呢，佩服」、「好爆笑的回答，都不用腦子的嗎？」、「廁所垃圾桶能有什麼吃的？」。

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