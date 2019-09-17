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微軟10月發表會邀請函曝光　高層將出席

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▲▼微軟10月發表會邀請函。（圖／記者周康玉攝）

▲新一波的微軟10月發表會邀請函。（圖／微軟提供）

記者周康玉／台北報導

微軟10月發表會新一波的邀請函曝光。微軟於9月13日寄出的邀請函中秀出主題「跟著我們看未來（Join us to see what's next）」，地點就位於紐約市的地標施泰-利哈伊大樓（Starrett-Lehigh）世博中心。

延續先前8月23日第一波邀請函的主視覺，以微軟企業識別--四個方塊為主要概念，事實上，這四個方塊也就是微軟Surface系列產品的標誌。然而和先前四個方塊是空心的圖像不同，這次不僅把方塊填滿，其中一個方塊還有類似晶片迴路的處理器，充分暗示這次產品在效能及技術規格上將會有突破性升級。

▼第一波的微軟10月發表會邀請函。（圖／微軟提供）

▲▼微軟10月發表會邀請函。（圖／記者周康玉攝）

微軟發表會於美國東部時間10月2日上午10點在紐約舉行，也就是台灣時間10月2日晚上10點開始，活動將全程直播。

先前外界對於這次發表會的猜測都指向Surface系列硬體，然而，有「Surface之父」之稱的微軟首席產品長帕諾斯帕奈（Panos Panay）在個人推特透露，這次發表會除了揭曉新一代Surface系列產品，還會發布與Microsoft相關的最新訊息。

此外，微軟證實將微軟執行長Satya Nadella和Panos Panay確定都會出席發表會，由於Satya Nadella去年發表會並未出席，這也凸顯今年10月發布會可望有重大消息宣布。

▲▼微軟10月Surface發表會。（圖／翻攝panos_panay推特）

▲Surface之父Panos Panay在其推特興奮分享微軟10月發布會訊息。（圖／翻攝panos_panay推特）

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