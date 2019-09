微軟10月發表會邀請函曝光　高層將出席

▲新一波的微軟10月發表會邀請函。(圖/微軟提供)

記者周康玉/台北報導

微軟10月發表會新一波的邀請函曝光。微軟於9月13日寄出的邀請函中秀出主題「跟著我們看未來(Join us to see what's next)」,地點就位於紐約市的地標施泰-利哈伊大樓(Starrett-Lehigh)世博中心。

延續先前8月23日第一波邀請函的主視覺,以微軟企業識別--四個方塊為主要概念,事實上,這四個方塊也就是微軟Surface系列產品的標誌。然而和先前四個方塊是空心的圖像不同,這次不僅把方塊填滿,其中一個方塊還有類似晶片迴路的處理器,充分暗示這次產品在效能及技術規格上將會有突破性升級。

▼第一波的微軟10月發表會邀請函。(圖/微軟提供)

微軟發表會於美國東部時間10月2日上午10點在紐約舉行,也就是台灣時間10月2日晚上10點開始,活動將全程直播。

先前外界對於這次發表會的猜測都指向Surface系列硬體,然而,有「Surface之父」之稱的微軟首席產品長帕諾斯帕奈(Panos Panay)在個人推特透露,這次發表會除了揭曉新一代Surface系列產品,還會發布與Microsoft相關的最新訊息。

此外,微軟證實將微軟執行長Satya Nadella和Panos Panay確定都會出席發表會,由於Satya Nadella去年發表會並未出席,這也凸顯今年10月發布會可望有重大消息宣布。

▲Surface之父Panos Panay在其推特興奮分享微軟10月發布會訊息。(圖/翻攝panos_panay推特)