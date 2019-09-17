9歲女兒頭朝下趴水面！爸看一眼「以為練閉氣」繼續滑手機…她嘴發紫昏厥了

▲女童溺水失去意識，爸爸卻以為她在練習閉氣。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

雖然孩子就在身旁，但大人仍需時刻留意，大陸一名年約30歲的爸爸上周六（14日）帶2名女兒到福州西河泳場玩耍，過程中，他看見9歲大女兒「頭向下」趴在水面上，以為對方是在練習閉氣便繼續滑自己手機，幸好一旁救生員急時發現，才即時將嘴唇發紫、陷入昏厥的女童救上岸。

綜合陸媒報導，事件發生在福建省福州市，救生員李寶俤表示，他當時正在巡視江面，發現離岸邊5、6公尺處，有一名小女孩趴在水面上，頭朝下靜靜地漂著，於是便大聲呼叫坐在岸上的女童爸爸前去查看；不料爸爸抬頭看了一眼後，認為水池不深，加上女兒離自己不遠，就斷定「女兒是在練閉氣」而沒有多加理會，隨後便低下頭繼續玩手機。

▼幸好救生員即時救援，才讓女童撿回一命。（圖／翻攝自微博）

但李寶俤愈看愈覺得不對勁，因為很少有小孩子能夠閉氣超過1分鐘，所以他便通知其他救生員共同來協助；這時候女童的爸爸才察覺事態不妙，便也跟著跳入水中向女兒游去，最終眾人合力將女孩救回岸上。據悉，女童當時嘴唇已經發紫、手腳發軟，且昏迷不醒，所幸救生員即時發現搶救後，她才逐漸恢復意識，挽回一命。

看完女童爸爸粗心的照顧方式後，網友紛紛回應，「這確定是親生的嗎？」、「好不負責任的家長」、「出事以後，肯定會怪救生員沒去救」、「能救回來真是萬幸」、「回家跪榴槤皮吧！」、「差點就有命案了」、「泳池負責人險些挨告」、「不要再低頭了！顧孩子比較重要！」、「有些人真不配為人父母」。

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▼爸爸只顧滑手機，差點就發生悲劇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）