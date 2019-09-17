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比基尼妹自稱「金星皇后」開療癒課　「3天7萬」行程曝光…網控歛財

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圖、文／鏡週刊

坊間最近出現一家「藝識流身心靈療癒學院」，號稱利用量子力學，提升學員心靈高度，但本刊接獲爆料，指該學院創辦人不僅虛報資歷，還自稱金星皇后、亞特蘭提斯祭司，3天課程收費近7萬元，內容只是帶學員品酒、點香氛蠟燭、拍攝沙龍照，涉嫌詐財。

▲▼外星人騙局。（圖／鏡週刊提供）

▲藝識流身心靈療癒學院的課程價格不菲，3天收費近7萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

更誇張的是，該學院聲稱與香港萬兆豐集團合作，慫恿學員投資黃金買賣，但香港媒體曾踢爆萬兆豐投資案是騙局，涉嫌違法吸金數千萬元美金，還有上百名受害人曾到集團總部抗議，爭議相當大。

現代人生活壓力大，不少人會透過運動、小酌、美食抒壓，最近坊間還出現心靈療癒課程，號稱可以幫助學員找尋人生方向。但本刊接獲爆料，一家名為「藝識流國際身心靈療癒學院」的機構，不但沒有心理諮商師證照，還涉嫌利用荒誕的課程詐財，很多學員受騙上當卻不自知。

▲▼外星人騙局。（圖／鏡週刊提供）

▲現金炫富：藝識流創辦人王禹婕（右）與執行長林育賢（左）是情侶，2人自稱「金星皇后」「金星國王」。

一名差點加入該學院的A小姐日前接受本刊訪問，她忿忿不平地告訴記者：「我講難聽一點，這個學院根本是邪教，創辦人竟然自稱『金星皇后』『金星國王』『亞特蘭提斯祭司』，你不覺得這太荒謬了嗎？」

Ａ小姐拿出手機，點開該學院的網路課程介紹，斗大的標題寫著「生命圓滿幸福之旅3.0」，課程引言是「想要解開祕密，關鍵就在我們自己的能量場裡，時間是幻相，如何從害怕失去與死亡等生命限制中醒來，憶起自己真正是誰。」Ａ小姐說：「他們講得好像很玄、很厲害，但其實根本不是這樣。」

▲▼外星人騙局。（圖／鏡週刊提供）

▲王禹婕頗有自信，臉書上甚至有多張穿著比基尼的照片。

本刊調查，藝識流國際身心靈療癒學院是由王禹婕創辦，母公司為藝識流國際顧問公司，資本額僅20萬元，公司登記在台中市。該學院宣稱，以生理解剖、能量解剖、心理動力、內觀覺察、家族業力、療癒機制、靈性開啟等特殊方式，並利用量子力學原理，提升學員心靈高度。為期3天，共33小時的療癒課程，費用高達69,834元，價格不菲。

截稿前，本刊記者致電給負責人王禹婕，並未接聽電話；另外，記者再撥打電話給該學院執行長林育賢，林表示，所有的指控皆為不實指控。林告訴記者，在意識流身心靈療癒學院花到300-400萬元是不可能的，因為一堂課也僅6萬多元，應該是某些地方出現誤會。林表示：「我們99%的學員都不會這麼覺得療癒課程是詐財，反而對我們評價都很高，我覺得這應該是特例或是個案。」

▲▼外星人騙局。（圖／鏡週刊提供）

記者接著詢問關於是否持有合格心理諮商師證照，林解釋：「創辦人在中國有取得諮商師證照，但我要強調我們是做『療癒』，不是諮商，這二者是不一樣的東西。」至於「自行頒發的證照」是否具公信力，林表示：「我在台灣有一個自己的協會，也有被一個美國的認證機構認證過，他們主要是頒發瑜伽師等相關認證，所以我們頒發的證照，應該沒什麼問題。」

至於課程是否慫恿學員投資香港萬兆豐黃金計畫，林回答：「香港萬兆豐總裁是我的好朋友，很多公司會盜用萬兆豐的名字去吸金，但那些跟我們都沒關係。」

▲▼外星人騙局。（圖／鏡週刊提供）

對於所有指控，林育賢皆否認，並針對網路上舊有的言論強調：「之前學生的家人對他來上這個課程有誤會，他寫的人說我拋棄女友什麼的，我根本不認識，網路上寫的都是不實的，我也覺得很莫名其妙，當時我是希望那位學員可以自行去跟家人處理，我們才沒有提告。」


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