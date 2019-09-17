16名親台國會議員「9人轉親中」　索羅門人怒：公布名單！大眾有權知道

▲台灣國旗在索羅門群島降下。（圖／翻攝自「Youths Online Campaign - For Change Solomon Islands」）

記者張靖榕／綜合外電報導

南太平洋島國索羅門群島（Solomon Islands）外交轉向中國，在台灣總統蔡英文16日宣布下正式終止長達36年的盟友關係，引起索羅門民眾怒火，要求政府給個交代，「公開這些『蝗蟲』的名單，大眾有權知道。」

《改變索羅門－青少年在線運動》組織時常在臉書上，發表關心索國時政、國會外交政策的貼文；當確定政府當局決定放棄與台盟邦關係，轉向建交中國後，該組織也在臉書發文指出，「原本16個親台的國會議員當中，只剩下7個對台關係保持忠誠，其餘都跳槽到了中國政營。」另外1則貼文更列出了8月份出訪北京的親中官員名單。

此前也有消息傳出，索羅門執政黨「民主進步執政聯盟（DCGA）」舉行投票，33票中的27票支持外交轉向親中，另外6票棄權，「支持繼續維持對台邦交」的票數則為0票。

許多索羅門民眾紛紛在這些貼文底下留言，「這是軟弱的象徵」、「公開『蝗蟲』名單，也要順便檢查一下他們的口袋」、「錢的力量」、「支持公開『蝗蟲』名單，大眾必須知道，這是為了避免為了的不方便」、「我沒有投票支持中國」、「對於這個國家未來的走向是不是正確的，我很困惑。天佑索羅門」、「真的好難過」、「覺得對不起台灣」、「感謝台灣過去36年來的付出」。

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