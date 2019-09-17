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「早晚會涼」塔巴恐生成？　彭啟明：不排除周四五成颱，距離非常近

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，琉球南方海面有個低氣壓，向西緩慢移動。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，要留意台灣東南方海面上，在大低壓帶的環流下仍有小低壓在發展，距離非常近，不排除周四（19日）、周五（20日）有機會發展成為颱風。對此，中央氣象局預報員劉沛滕指出，位於台灣東側的低壓不排除增強為熱帶性低氣壓，未來動向還有很大的不確定性，但周四起低壓帶接近，北部、東半部和南部有雨到下周一（23日）。

彭啟明在臉書說，今天（17日）持續東北風的天氣，但並非典型秋冬的東北風，而是由季風低壓環流帶來的東北風，和大陸高壓帶來的東北風有些不同，有點感覺秋天的訊息；北部及東半部早晚有點涼，但又還不太涼，但穿著或晚上睡覺時要留意一下，容易感冒。

請繼續往下閱讀...

彭啟明指出，今迎風面還是有些短暫雨勢，中南部仍為典型夏天的天氣，早晚溫度略降，靠山區偶有局部對流發展，預期到周末都是類似的天氣；這波是受到季風低壓環流帶動的東北風，等到這大的低壓帶發展告一段落，太平洋高壓還是有機會重新登場，仍有回溫轉熱的時間，但可能要到下周才會改變。

▼劉沛滕說，台灣東方的低壓不排除增強為熱帶低壓。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明提醒，未來要留意台灣東南方海面上，距離非常近，在大低壓帶的環流下仍有小低壓在發展，不排除周四、周五期間有機會發展成為颱風，但變數仍多；目前各種預測上，發展時間及位置都有不小出入，更何況未來的動向只能持續觀察中。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「塔巴」（Tapah，馬來西亞提供，指鯰魚）。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，周四起東側低壓帶比較靠過來，加上東北風比較強勁，水氣比較多，將持續影響到下周一，雨區偏重在北部、東半部和南部。氣象局預報，屆時其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

劉沛滕表示，整個大低壓帶內有些熱帶擾動、雲團比較密集的低壓，台灣附近就有一個，但因所處環境風切非常大，即使對流有發展起來，雲層還是會被分離；不過，仍有進一步發展可能，不排除增強為熱帶低壓，但往北還是往南還不確定，要持續觀察。

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