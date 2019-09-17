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郭台銘支持韓國瑜？粉絲怒回「不可能」　韓家軍熱情喊話：加入就天下無敵！

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▲▼韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）

▲韓粉有情，郭粉無意。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）

記者張靖榕／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間透過幕僚群組發表聲明指出，將不參與2020連署競選總統。震撼彈炸得許多郭粉措手不及，「只能含淚投蔡了」，而對於臉書挺郭社團中網友問，若郭轉為支持韓國瑜，大家能否接受，眾人紛紛怒回「不可能」！

今天（17日）為中選會受理申請成為總統、副總統選舉被連署人的截止日期，各界矚目的郭台銘在最後一刻宣布不參選，但不會離開政治的消息，認為自己不斷被言語攻擊，而且現階段不論選或不選，社會氛圍都充斥著濃厚的民粹氛圍，最終選擇不參與連署競選「對不起，我讓你們失望了！」

消息一出，臉書社團《郭台銘粉絲老虎軍團》的網友們一片哀嚎；一名網友提問，「郭不選了…但如果他轉向支持草包，大家可以認同嗎？」其他人紛紛留言「拒絕」、「拒投草包，社會亂源」、「不可能！那之前算什麼」、「郭台銘董事長，不會成為韓的墊腳石的」、「除非over my dead body」、「我會看不起郭董」、「拒絕詐騙集團，寧願支持小英。」

另一方面，數個挺韓的臉書社團也因為郭不參選引起熱烈討論；一名韓粉發文「郭台銘不選了，郭粉怎麼辦？」另一位熱情的韓粉留言，「過來吧！郭粉+韓家軍，天下無敵。兄弟姊妹我們捐棄成見，為了中華民國，為了我們的下一代，一起努力吧，同胞們，一起支持韓國瑜！」

期盼韓郭聯手與認為郭如今已不再擋路的不少韓粉也喊話，「郭台銘董事長宣布不參加2020總統大選，韓家軍們請把過往調侃郭台銘董事長的文及圖刪掉吧。」

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