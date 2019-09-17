台灣司法風暴！富商密宴筆記曝光　石木欽等10法官都是座上賓

▲最高法院風紀問題傳聞已久，北檢和司法院查出石木欽等十名法官曾接受富商翁茂鍾宴請或打高爾夫球。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

負責監督、懲戒全國公務員的公懲會委員長石木欽，因風紀問題請辭下台，震撼司法界！據司法院掌握資料，石木欽長年充當案件當事人、上市公司佳和集團老闆翁茂鍾的私人法律顧問，指點訴訟教戰守則，且石的妻兒還向當事人買股，宛如股神，獲利超過2千萬元，並規避財產申報漏洞隱匿所得。

這起司法醜聞不僅於此，檢方偵查期間搜索翁茂鍾公司及住宅，查扣他親筆所寫的20幾本筆記本，詳細記載招待10位最高法院法官飲宴或打高爾夫球，包括大法庭審判長洪昌宏也赫然在列，司法風暴一觸即發。





▲翁茂鍾曾涉及應華炒股案，官司原本重判，更審後卻輕判並處以罰金，讓他逃過牢獄之災。



公懲會委員長石木欽因與案件當事人、上市公司佳和紡織董事長翁茂鍾不當飲宴及買賣相關股票，9月17日遭司法院人審會下重手開鍘，痛批他違反法官倫理，傷害司法形象。

在此之前石木欽雖已先行請辭下台，但仍不甘示弱反擊，自稱不容於當道，成鬥爭犧牲品，還大言不慚地說：「仰不愧天，俯不怍地。」

▲大法庭新制今年才三讀上路，堪稱百年最大司法改革，未料，首位審判長竟名列翁茂鍾宴請十位最高法院法官名單。

本刊掌握，北檢暗中監控石木欽已逾4年，勾稽比對石家人資金後，發現他在翁茂鍾官司纏身期間，疑利用妻兒名義，三度逢低進場購買翁旗下的怡安科技及聯亞光電二檔股票，不但大撿便宜，賣股時間還神準到爆，幾乎都賣在波段高點，共計大賺2千多萬元。

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