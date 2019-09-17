郭台銘不選、呂秀蓮獨立參選　卓榮泰震撼連三問：柯P再無變數？

▲柯文哲目前傾向全力衝刺立委席次。（圖／記者李忠憲攝）

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日深夜11時發表聲明宣布不參選總統，在此之前，前副總統呂秀蓮則宣布要投入選戰，讓民進黨黨主席卓榮泰震撼到一夜無眠，他也在臉書PO文中接連丟出三大問題，包含「吳魁另有定見？柯P再無變數？呂副接受推薦？」再次掀起外界熱議。

卓榮泰17日凌晨0時許在臉書PO文表示，午夜前接連面對預料與意外中的震撼，雖然郭台銘確定不選，但難保國民黨主席吳敦義不會另有定見，台北市長柯文哲也有可能傳出變數，或者前副總統呂秀蓮有可能接受推薦，「既然極度難眠，就用一夜的時間，靜思構想選前100天！」、「人算不如天算，計畫趕不上變化，大位不以智取，同心協力天佑台灣」。

網友看完卓榮泰的PO文，紛紛在文章底下留言鼓勵、加油，「要挺住啊」、「感覺總統、立委選情都很『多元』」、「希望民進黨能團結」、「面對千變萬化的選情，只有把自己的本分做好，才不會愧對台灣人民」。

▲喜樂島聯盟推薦呂秀蓮參加2020大選，17日將向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。（圖／記者季相儒攝）

其實，對於郭台銘退出選戰一事，柯陣營曾預料到這樣的可能性，先前柯文哲接受專訪時被問到是否會投入2020大選，他還笑說，不選要早點講，總不能現在才去找副手、準備資料，根本就來不及，也沒辦法選，「就真的要努力，拉高民眾黨的立委選舉，至少三黨不過半，國會還能留下一個制衡的力量」。

▼卓榮泰臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

►生火了！連我媽都用到發光