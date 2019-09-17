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館長批索羅門「只會討錢」...舉雙手贊成斷交：不要國共一家親

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▲▼館長談索羅門斷交。（圖／翻攝自館長YouTube）

▲館長談索羅門斷交。（圖／翻攝自館長YouTube）

記者錢玉紘／綜合報導

索羅門政府昨決定與台灣斷交，「館長」也深夜直播時談論此事，他痛批所羅門是來「討錢的」，他舉雙手贊成斷交。他也認為，不應該怪台灣的人，要怪中共施壓，自己寧願斷交也不要「國共一家親」。

館長在直播中談到索羅門群島斷交的事件，氣得直飆髒話，「斷一斷也好啦，一天到晚來討錢，整天在做凱子外交，都是來討錢的乞丐啦，我舉雙手贊成，好事啦」。他認為，不應該怪自己人，除非是蔡政府做的不好去對邦交國逼債、逼良為娼，不然實在沒有理由去怪自己人。

請繼續往下閱讀...

館長說，不管是國民黨還是民進黨，最應該怪中國，因為要不是中共政府施壓，不然「誰想要斷交」，但是如果說國民黨時期都沒斷交，民進黨執政就斷交，「那就有問題喔，國共一家親嘛，我不要國共一家親啦，歹勢啦！我們跟你中共永遠不會親啦！中共要親跟國民黨親啦」。

索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）16日召開特別核心會議，針對是否與大陸建交進行投票，與會的33人中有27人支持轉向大陸，6人棄權，0人支持與台灣維持邦交。總統蔡英文也在晚間記者會上指出，大陸一再透過金錢、政治上的壓力，打壓台灣人的國際空間，我們也要給予最嚴正的譴責，這不僅是對台灣的威脅，更是對國際秩序的公然挑戰和破壞。

蔡英文強調，「不會進行金錢競逐外交，應付不合理的要求，這不是我們做外交的方式，更何況大陸的金援承諾，經常只是空頭支票」。她承諾，會繼續走向世界，不論是邦交國或非邦交國，中華民國台灣會一直跟世界交朋友，如同所有的主權國家。

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