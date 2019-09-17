　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘不參選聲明「10點超譯」　呂秋遠：只剩英韓的比賽應該很寂寞

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘不參選2020總統，表示自己仍不會離開政治。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘週一（16日）晚間11點宣布「不選總統了」，讓各界為之震撼。對於郭台銘的政途方向突然大轉彎，知名律師呂秋遠列了10點白話解析，表示雖然不知道「真正原因」，但可從新聞稿內摘要出重點。

「還是祝福他可以在人生的道路上走出自己的風格」，呂秋遠於消息公布的1小時後在臉書上貼文，「只是如果剩下蔡英文與韓國瑜，這場比賽應該是很寂寞的。」對於郭台銘急流勇退，呂秋遠列了10點超譯。

1.你們這些檯面上的政治人物都沒有承擔！

2.沒有人勸我不要選，我自己決定的。

3.你們這些要選的人都很民粹！整個社會氛圍也很民粹！根本沒有理性思考與回歸政策層面的可能，我不想參加這種比賽。

4.我選了，民粹不會終結，我不選，走偏的政治也不會好。

5.關於我不參選，讓很多人失望，對不起。

6.我一直被某些人言語霸凌，但還是有許多朋友支持我，謝謝你們。

7.我會繼續參與推動政策，不會離開政治。

8.不要選那種只會喊口號的，要回歸政策面考慮自己的選票。

9.大家對我的肯定或否定，我都會記住。

10.只要國家需要我，我還是會在。

呂秋遠表示，韓國瑜應該會覺得「這場仗的背後似乎涼颼颼了」；至於前副總統呂秀蓮在同一天稍早宣布參選，「或許不是想選就行的，連署可能就是很大的挑戰了，同樣祝福她。」

ET快訊
獨／副手找了、領表了　郭台銘不選總統的關鍵與下一步曝光
賭郭台銘會選總統！美女財經專家「3hrs輸100萬」崩潰：為
幕後／郭台銘不選原因曝光　「郭柯王結盟傳說」24天拆夥了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘不選、呂秀蓮獨立參選　卓榮泰震撼連三問：柯P再無變數？

郭台銘支持韓國瑜？粉絲怒回「不可能」　韓家軍熱情喊話：加入就天下無敵！

獨／副手找了、領表了　郭台銘不選總統的關鍵與下一步曝光

郭台銘不參選太倉促…柯P驚呼「天啊怎麼準備」：下個關鍵是11月22日

郭台銘棄選2020　黃創夏59字斷言國民黨未來「集體被綁架」

郭台銘不參選有2大原因！民調落後有差距...憂「柯粉難變郭粉」

郭台銘不參選聲明「10點超譯」　呂秋遠：只剩英韓的比賽應該很寂寞

已有4組登記參選！2020總統參選總整理　共32人想角逐大位

震驚不捨郭台銘棄選！　館長：藍綠對決「好選了」準備看韓被罷免

郭台銘宣布不選了！　李豔秋：此刻沉重的是韓國瑜

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

國道一號林口交流道重大車禍 9車連環撞7人輕重傷

米蘭唯一「超道地台式餐廳」！老外初嚐皮蛋、滷豬腳秒愛上～

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

郭台銘不選、呂秀蓮獨立參選　卓榮泰震撼連三問：柯P再無變數？

郭台銘支持韓國瑜？粉絲怒回「不可能」　韓家軍熱情喊話：加入就天下無敵！

獨／副手找了、領表了　郭台銘不選總統的關鍵與下一步曝光

郭台銘不參選太倉促…柯P驚呼「天啊怎麼準備」：下個關鍵是11月22日

郭台銘棄選2020　黃創夏59字斷言國民黨未來「集體被綁架」

郭台銘不參選有2大原因！民調落後有差距...憂「柯粉難變郭粉」

郭台銘不參選聲明「10點超譯」　呂秋遠：只剩英韓的比賽應該很寂寞

已有4組登記參選！2020總統參選總整理　共32人想角逐大位

震驚不捨郭台銘棄選！　館長：藍綠對決「好選了」準備看韓被罷免

郭台銘宣布不選了！　李豔秋：此刻沉重的是韓國瑜

郭台銘不選、呂秀蓮獨立參選　卓榮泰震撼連三問：柯P再無變數？

台灣司法風暴！富商密宴筆記曝光　石木欽等10法官都是座上賓

新加坡必比登！松發肉骨茶9/16正式開幕　第一週祭出消費送小菜

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

郭台銘支持韓國瑜？粉絲怒回「不可能」　韓家軍熱情喊話：加入就天下無敵！

Dior絕美Toile de Jouy圖紋環保吸管　同系列還有蜜蜂擴香片必收藏

獨／副手找了、領表了　郭台銘不選總統的關鍵與下一步曝光

評／來自對岸的反擊！索羅門拔河賽落敗　蔡英文避談「3數字」

說好的幸福呢？12星座「對你已經膩了」的徵兆　天蠍最近常親你嗎

郭台銘不參選太倉促…柯P驚呼「天啊怎麼準備」：下個關鍵是11月22日

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

政治熱門新聞

快訊／郭台銘宣布不參選2020..

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支..

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再..

郭台銘不選2020　網：台灣沒..

快訊／郭台銘不選2020　國民..

快訊／喜樂島推呂秀蓮參選202..

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計..

內部民調曝光　郭董內心煎熬

已4組登記繳百萬！2020總統..

郭台銘不選　柯P「做好做滿」拚..

郭台銘不選？　柯：我們怎麼準備

館長不捨郭董　準備看韓被罷免

快訊／郭董不選了！蔡英文競辦：..

更多熱門

相關新聞

館長不捨郭董　準備看韓被罷免

鴻海創辦人郭台銘16日晚間突然宣布退出2020總統大選，館長陳之漢在與網友聊天的直播中，突然得知消息也趕到相當吃驚，隨後隔空喊話對郭董「被國民黨玩」表示不捨，希望他能夠把人生的重心放在家庭生活與公益慈善方面，即使沒有從政還是有很多能夠為台灣做事的方法。

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

郭台銘不選　柯P「做好做滿」拚立委席次

柯文哲中午消失　傳密會郭台銘

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

關鍵字：

郭台銘2020總統大選呂秋遠

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

郭台銘不選2020　網：台灣沒望了

快訊／郭台銘不選2020　國民黨「火速回應」了

快訊／喜樂島推呂秀蓮參選2020總統　對決蔡英文

周湯豪被抓包看巨乳網紅IG　私訊被爆料

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

賭郭台銘會選總統！美女財經專家3hrs輸100萬

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

2歲女娃認得亡父！她瞬間噴淚：以為祂不在了

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面