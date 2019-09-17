郭台銘不參選聲明「10點超譯」　呂秋遠：只剩英韓的比賽應該很寂寞

▲郭台銘不參選2020總統，表示自己仍不會離開政治。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘週一（16日）晚間11點宣布「不選總統了」，讓各界為之震撼。對於郭台銘的政途方向突然大轉彎，知名律師呂秋遠列了10點白話解析，表示雖然不知道「真正原因」，但可從新聞稿內摘要出重點。

「還是祝福他可以在人生的道路上走出自己的風格」，呂秋遠於消息公布的1小時後在臉書上貼文，「只是如果剩下蔡英文與韓國瑜，這場比賽應該是很寂寞的。」對於郭台銘急流勇退，呂秋遠列了10點超譯。

1.你們這些檯面上的政治人物都沒有承擔！

2.沒有人勸我不要選，我自己決定的。

3.你們這些要選的人都很民粹！整個社會氛圍也很民粹！根本沒有理性思考與回歸政策層面的可能，我不想參加這種比賽。

4.我選了，民粹不會終結，我不選，走偏的政治也不會好。

5.關於我不參選，讓很多人失望，對不起。

6.我一直被某些人言語霸凌，但還是有許多朋友支持我，謝謝你們。

7.我會繼續參與推動政策，不會離開政治。

8.不要選那種只會喊口號的，要回歸政策面考慮自己的選票。

9.大家對我的肯定或否定，我都會記住。

10.只要國家需要我，我還是會在。

呂秋遠表示，韓國瑜應該會覺得「這場仗的背後似乎涼颼颼了」；至於前副總統呂秀蓮在同一天稍早宣布參選，「或許不是想選就行的，連署可能就是很大的挑戰了，同樣祝福她。」