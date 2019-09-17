周四起低壓帶靠近「全台有雨到下周」　吳德榮：若變颱風影響就更大

▲氣象局觀測，琉球南方海面有個低氣壓，向西緩慢移動。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，周四（19日）起低壓帶靠近，水氣增多，雨區偏重在北部、東半部和南部，將持續影響到下周一（23日）；且位於台灣東側的低壓，也不排除增強為熱帶性低氣壓，未來動向還有很大的不確定性，得持續關注。氣象專家吳德榮則說，若歐洲模式模擬的低壓強度達熱帶低壓或輕颱，那麼影響台灣程度就會更大。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，本周都吹偏東北風，今天（17日）和周三（18日）水氣比較少，北部和東北部有局部短暫陣雨，以迎風面基隆北海岸比較明顯，花蓮、台東和恆春半島也有不定時零星降雨，至於西半部大部分地區以多雲到晴為主，午後各地山區和南部平地要注意雷陣雨。

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劉沛滕說，溫度方面，今北部、東半部清晨低溫25度，白天高溫約29、30度，感受比較舒適；中南部雲量較少，預估高溫可來到33度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，周四起東側低壓帶比較靠過來，加上東北風比較強勁，水氣比較多，將持續影響到下周一，雨區偏重在北部、東半部和南部。氣象局預報，屆時其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

劉沛滕表示，整個大低壓帶內有些熱帶擾動、雲團比較密集的低壓，台灣附近就有一個，但因所處環境風切非常大，即使對流有發展起來，雲層還是會被分離；不過，仍有進一步發展可能，不排除增強為熱帶低壓，但往北還是往南還不確定，要持續觀察。

劉沛滕提到，目前歐洲模式模擬該低壓將較靠近台灣，強度也比較強，台灣周末降雨比較大；但氣象局局內區域模式、美國、日本其他國家模式都沒有這種情況，還要再觀察。

▼台灣東側有一個低壓。（圖／氣象局）

▼北部周末高溫降到26度。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新歐洲模式（ECMWF）與美國模式（GFS）模擬顯示，周四至下周一季風低壓環流從台灣東側海面北上，但模擬強度、距離有所不同，影響也有很大的差異；周五晚間8時預測圖顯示，若依據美國模式模擬，低壓中心離台灣較遠，季風低壓環流的東北風所輸送的水氣及涼空氣，與今、周三類似。

吳德榮說，若依據歐洲模式模擬，其低壓中心則較接近台灣，輸送的水氣及涼空氣皆比美國模式模擬多，將帶來的較多的降雨，降溫的幅度也比較大；但若其模擬的低壓強度，更進一步達熱帶低壓或輕颱，那麼影響程度就會更大。他表示，目前兩國模式模擬皆有很高的「不確定性」，對台灣又極為關鍵，應持續觀察。

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▼吳德榮表示，美國模式（左圖）模擬周五晚間低壓中心離台灣較遠，歐洲模式其低壓中心則較接近台灣。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）