　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周四起低壓帶靠近「全台有雨到下周」　吳德榮：若變颱風影響就更大

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，琉球南方海面有個低氣壓，向西緩慢移動。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，周四（19日）起低壓帶靠近，水氣增多，雨區偏重在北部、東半部和南部，將持續影響到下周一（23日）；且位於台灣東側的低壓，也不排除增強為熱帶性低氣壓，未來動向還有很大的不確定性，得持續關注。氣象專家吳德榮則說，若歐洲模式模擬的低壓強度達熱帶低壓或輕颱，那麼影響台灣程度就會更大。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，本周都吹偏東北風，今天（17日）和周三（18日）水氣比較少，北部和東北部有局部短暫陣雨，以迎風面基隆北海岸比較明顯，花蓮、台東和恆春半島也有不定時零星降雨，至於西半部大部分地區以多雲到晴為主，午後各地山區和南部平地要注意雷陣雨。

請繼續往下閱讀...

劉沛滕說，溫度方面，今北部、東半部清晨低溫25度，白天高溫約29、30度，感受比較舒適；中南部雲量較少，預估高溫可來到33度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，周四起東側低壓帶比較靠過來，加上東北風比較強勁，水氣比較多，將持續影響到下周一，雨區偏重在北部、東半部和南部。氣象局預報，屆時其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

劉沛滕表示，整個大低壓帶內有些熱帶擾動、雲團比較密集的低壓，台灣附近就有一個，但因所處環境風切非常大，即使對流有發展起來，雲層還是會被分離；不過，仍有進一步發展可能，不排除增強為熱帶低壓，但往北還是往南還不確定，要持續觀察。

劉沛滕提到，目前歐洲模式模擬該低壓將較靠近台灣，強度也比較強，台灣周末降雨比較大；但氣象局局內區域模式、美國、日本其他國家模式都沒有這種情況，還要再觀察。

▼台灣東側有一個低壓。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼北部周末高溫降到26度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新歐洲模式（ECMWF）與美國模式（GFS）模擬顯示，周四至下周一季風低壓環流從台灣東側海面北上，但模擬強度、距離有所不同，影響也有很大的差異；周五晚間8時預測圖顯示，若依據美國模式模擬，低壓中心離台灣較遠，季風低壓環流的東北風所輸送的水氣及涼空氣，與今、周三類似。

吳德榮說，若依據歐洲模式模擬，其低壓中心則較接近台灣，輸送的水氣及涼空氣皆比美國模式模擬多，將帶來的較多的降雨，降溫的幅度也比較大；但若其模擬的低壓強度，更進一步達熱帶低壓或輕颱，那麼影響程度就會更大。他表示，目前兩國模式模擬皆有很高的「不確定性」，對台灣又極為關鍵，應持續觀察。

►他奶奶的美麗小秘訣

▼吳德榮表示，美國模式（左圖）模擬周五晚間低壓中心離台灣較遠，歐洲模式其低壓中心則較接近台灣。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
獨／副手找了、領表了　郭台銘不選總統的關鍵與下一步曝光
賭郭台銘會選總統！美女財經專家「3hrs輸100萬」崩潰：為
幕後／郭台銘不選原因曝光　「郭柯王結盟傳說」24天拆夥了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周四起低壓帶靠近「全台有雨到下周」　吳德榮：若變颱風影響就更大

2.5尺巨型蒸籠「書香宴」超吸睛　認識三重在地「布」文化

海巡「救生能量包」開箱！海陸組合超齊全　網暴動：哪裡有賣？

台灣國寶與接班人同框畫面超動人！廖瓊枝：歌仔戲讓我活下來，傳承是「報恩」

「台灣月」即將在港展開　駐港機構主任懸缺長達10個月

台南動保處規劃新動保教育園區　緩解流浪動物收容問題

【英語多益通】Ubereats、Foodpanda商機夯　訂餐外送的英文怎麼說？

影／建弘書局最後1周！資深員工「半輩子都在這」把書店當第2個家

沒收到才怕！921防災日要來了　全台周五09:21地震速報、10:00海嘯警報

索羅門群島斷交台灣！教育部：125名索國學生在台就讀

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

國道一號林口交流道重大車禍 9車連環撞7人輕重傷

米蘭唯一「超道地台式餐廳」！老外初嚐皮蛋、滷豬腳秒愛上～

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

周四起低壓帶靠近「全台有雨到下周」　吳德榮：若變颱風影響就更大

2.5尺巨型蒸籠「書香宴」超吸睛　認識三重在地「布」文化

海巡「救生能量包」開箱！海陸組合超齊全　網暴動：哪裡有賣？

台灣國寶與接班人同框畫面超動人！廖瓊枝：歌仔戲讓我活下來，傳承是「報恩」

「台灣月」即將在港展開　駐港機構主任懸缺長達10個月

台南動保處規劃新動保教育園區　緩解流浪動物收容問題

【英語多益通】Ubereats、Foodpanda商機夯　訂餐外送的英文怎麼說？

影／建弘書局最後1周！資深員工「半輩子都在這」把書店當第2個家

沒收到才怕！921防災日要來了　全台周五09:21地震速報、10:00海嘯警報

索羅門群島斷交台灣！教育部：125名索國學生在台就讀

郭台銘不選、呂秀蓮獨立參選　卓榮泰震撼連三問：柯P再無變數？

台灣司法風暴！富商密宴筆記曝光　石木欽等10法官都是座上賓

新加坡必比登！松發肉骨茶9/16正式開幕　第一週祭出消費送小菜

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

郭台銘支持韓國瑜？粉絲怒回「不可能」　韓家軍熱情喊話：加入就天下無敵！

Dior絕美Toile de Jouy圖紋環保吸管　同系列還有蜜蜂擴香片必收藏

獨／副手找了、領表了　郭台銘不選總統的關鍵與下一步曝光

評／來自對岸的反擊！索羅門拔河賽落敗　蔡英文避談「3數字」

說好的幸福呢？12星座「對你已經膩了」的徵兆　天蠍最近常親你嗎

郭台銘不參選太倉促…柯P驚呼「天啊怎麼準備」：下個關鍵是11月22日

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

生活熱門新聞

西螺休息站「小紅布」是隱藏魔王

全聯結帳總是大塞車！網：問題在..

5根四季豆25元「挨轟黑心」　..

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

周四起低壓帶靠近全台有雨　吳德..

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

外婆出院！表哥女友1句「還沒死..

綁雙馬逛街吃飯　遭店員背後猛酸

中秋節買吐司！老闆燦笑他卻好心..

外送員深夜1個塑膠袋「打包她的..

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊..

鹹酥雞老闆娘嗆欠錢　她怒：被羞..

更多熱門

相關新聞

北東好涼！彭啟明：有機會發展下一個颱風

天氣風險公司總經理彭啟明表示，現在除了琵琶颱風還有兩個低壓，在未來有機會發展下一個颱風，後續也可能還有低壓再度發展，至於說哪個低壓、時間點或是否接近台灣，目前還沒有明確答案，只能滾動式來觀察。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「塔巴」（Tapah，馬來西亞提供，指鯰魚）。

琵琶最新路徑曝！北東「連7天雨」有秋意逐漸轉涼

北東變天「連雨7天」！一周雨區出爐

雨勢加劇！屏東升級豪雨特報

收假日變天！北部、東北部雨連下一周

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲劉沛滕吳德榮

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

郭台銘不選2020　網：台灣沒望了

快訊／郭台銘不選2020　國民黨「火速回應」了

快訊／喜樂島推呂秀蓮參選2020總統　對決蔡英文

周湯豪被抓包看巨乳網紅IG　私訊被爆料

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

賭郭台銘會選總統！美女財經專家3hrs輸100萬

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

2歲女娃認得亡父！她瞬間噴淚：以為祂不在了

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面