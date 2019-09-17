德國民眾向國會請願建議「與民主台灣建交」！連署已破8000人

▲德國聯邦議院（德國國會）。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

一名德國民眾先前向國會請願，希望政府能與台灣建立外交關係，至今已經有超過8000人連署，10月9日前若能破5萬人，則請願案成立，並且會被排進德國國會的議程討論中，屆時與台灣的外交關係可能引起關注和討論。



《中央社》報導，這份請願書在5月31日由一名住在德國北部的民眾提出，內容先指出今年為六四天安門事件30週年，而中華人民共和國政府漠視人權，將整個族群的人送進「再教育營」，建造獨特的監控審查機制，以及在東南亞的領土紛爭中無視國際法，但即便如此，德國政府仍選擇與中國維持外交與貿易關係。



請願書指出，不過自從1949年以來，還有另一個「中國」，即為中華民國（台灣），而台灣自1987年以來，就開始推動民主化進展，按德國的標準來看，今日台灣已經是個民主國家，人民可以自己作主。然而，德國卻不承認台灣，「鑑於中華人民共和國嚴重違反人權和國際法，這點實在令人費解」。

▲德國民眾連署，希望政府與台灣建交。（圖／翻攝自德國國會網站）

發起請願的人最後表示，「因此我們要求，與中華民國建立外交關係」。這個請願案在5月31日提出，9月11日開放連署，連署者不限德國公民，國籍內也有「台灣」選項，想加入連署者可以填入Email、姓名和地址，並選擇是否在連署書內公開個人資料，之後會收到國會寄來的確認信。個資保護適用「歐盟通用資料保護規則」（GDPR）的相關規定。



目前已經有超過8000人連署，在10月9日截止前，如果超過5萬人連署，這個請願案即成案，德國國會將排定議程討論。