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郭台銘不參選有2大原因！民調落後有差距...憂「柯粉難變郭粉」

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▲▼郭台銘青溪教育研究院菁英班演講。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘宣布不參選。（圖／記者李毓康攝）

記者錢玉紘／綜合報導

郭台銘辦公室在16日晚間11點發布重大聲明，鴻海集團創辦人郭台銘確定不參選2020，為選情投下一顆震撼彈。分析郭台銘不選了的原因可能有2，首先，重視數字的他看到自己與對手的民調差距，感到擔憂，其次是因為已退出國民黨，要前立法院長王金平協助動員地方組織，有一定難度。

《東森新聞》分析，郭台銘不參選的原因最主要有兩個，首先，郭董是非常注重大數據以及數字資料的人，從近期的民調數字當中，可能已經看到對手的差距，即便是跟網路熱度高、擁有廣大「柯粉」的柯文哲合作，但這些支持度是否能轉移到郭董身上，可能性似乎很低，讓郭擔心。

另外，另一個合作對象、前立法院長王金平雖然在地方組織方面有深厚實力，但是王終究還是國民黨籍，而郭已經正式宣布退黨，這樣的狀況下，王金平如果要協助地方組織動員的話，其實很困難。在這些考量之下，可能促成郭台銘決決定退出2020總統大選。

另外，外傳弟弟郭台強其實早就知道這個消息，他在與企業界的朋友餐敘時曾透露，哥哥可能不選了。而柯文哲16日上午時，也對郭是否真的參選，態度非常不確定。

郭台銘在聲明稿中表示，「希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論」、「我要向期盼我出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達我最誠摯的歉意：『對不起，我讓你們失望了！』」。

事實上16日當天早上，郭台銘幕僚蔡沁瑜都還透露，郭董已經找好副手，團隊也擴編，新的幕僚亮相，還一度傳出17日要在張榮發基金會召開記者會，種種舉動都讓外界認為是「選定了」。而16日晚間，郭台銘辦公室開了一個很長的會議，隨後沒有公開行程，僅透過聲明稿宣布不參選。

►即日起，我退出老化黨。

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