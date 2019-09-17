索羅門斷交台灣　美參議員提《台北法案》：國會是時候通過了

▲賈德納（Senator Cory Gardner）為《台北法案》推手之一，表示將會敦促國會通過該法案。（圖／記者陶本和攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

索羅門群島週一（16日）投票決定與我國斷交，在台灣2020總統大選前轉投中國懷抱。美參議員外委會亞太小組主席賈德納與參議員盧比歐等人同聲譴責索國決定，也呼籲參議員應討論《台北法案》，讓這些國家承擔後果。

針對所羅門群島外交轉向，對台友好的賈德納（Cory Gardner）在推特發文指出，索羅門群島做出令人遺憾的決定，應立即撤銷。他敦促參議院立刻考慮他提出的《台北法案》（Taipei Act），讓那些降低對台關係轉向親中的國家嚐到苦果，中國對台灣的敵對行為勢必面臨來自自由世界的決心。

參議員盧比歐（Marco Rubio）也在推特上表示，索羅門群島對中國政府壓力的屈服，讓美國和國際社會必須採取行動反制北京的霸凌與孤立，此時是國會通過由跨黨派議員提出的《台北法案》的時機。

由賈德納和盧比歐等參議員提出的《台北法案》，旨在加強台灣的國際地位，以反制與台灣斷交的國家。法案要求美國政府與各國交涉，支持台灣的外交承認，或是加強對台非官方關係；當中也指出若有國家採取對台灣不利的行動，法案授權美國國務院針對該國的外交關係進行降級，並授權國務院暫停或改變對該國的外援，包括軍事融資等國家級援助。

▲總統蔡英文週一（16日）於總統府說明索羅門群島斷交記者會；美國參眾兩院皆有議員譴責索羅門的行為。（圖／記者季相儒攝）

眾議院外交委員會共和黨團引述黨代表麥考爾（Michael McCaul）指出，對南太平洋地區土地面積最大的國家之一屈服於中國的一帶一路，放棄作為長期民主盟邦的台灣而感到失望；眾議員約霍（Ted Yoho）也在推特發聲譴責。

美國在台協會（AIT）前理事主席、華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）東亞研究中心資深研究員卜睿哲（Richard Bush）表示，台灣外交盟邦的爭奪戰是「不公平的戰鬥」，因為中國擁有美、台都沒有的資源；然而接連竊走台灣盟友的行為是否能為中國收效，2020年1月11日（總統大選）就能見分曉。