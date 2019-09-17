　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

索羅門斷交台灣　美參議員提《台北法案》：國會是時候通過了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Senator Cory Gardner）受訪。（圖／記者陶本和攝）

▲賈德納（Senator Cory Gardner）為《台北法案》推手之一，表示將會敦促國會通過該法案。（圖／記者陶本和攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

索羅門群島週一（16日）投票決定與我國斷交，在台灣2020總統大選前轉投中國懷抱。美參議員外委會亞太小組主席賈德納與參議員盧比歐等人同聲譴責索國決定，也呼籲參議員應討論《台北法案》，讓這些國家承擔後果。

針對所羅門群島外交轉向，對台友好的賈德納（Cory Gardner）在推特發文指出，索羅門群島做出令人遺憾的決定，應立即撤銷。他敦促參議院立刻考慮他提出的《台北法案》（Taipei Act），讓那些降低對台關係轉向親中的國家嚐到苦果，中國對台灣的敵對行為勢必面臨來自自由世界的決心。

參議員盧比歐（Marco Rubio）也在推特上表示，索羅門群島對中國政府壓力的屈服，讓美國和國際社會必須採取行動反制北京的霸凌與孤立，此時是國會通過由跨黨派議員提出的《台北法案》的時機。

由賈德納和盧比歐等參議員提出的《台北法案》，旨在加強台灣的國際地位，以反制與台灣斷交的國家。法案要求美國政府與各國交涉，支持台灣的外交承認，或是加強對台非官方關係；當中也指出若有國家採取對台灣不利的行動，法案授權美國國務院針對該國的外交關係進行降級，並授權國務院暫停或改變對該國的外援，包括軍事融資等國家級援助。

▲▼總統蔡英文於總統府說明索羅門群島斷交記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲總統蔡英文週一（16日）於總統府說明索羅門群島斷交記者會；美國參眾兩院皆有議員譴責索羅門的行為。（圖／記者季相儒攝）

眾議院外交委員會共和黨團引述黨代表麥考爾（Michael McCaul）指出，對南太平洋地區土地面積最大的國家之一屈服於中國的一帶一路，放棄作為長期民主盟邦的台灣而感到失望；眾議員約霍（Ted Yoho）也在推特發聲譴責。

美國在台協會（AIT）前理事主席、華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）東亞研究中心資深研究員卜睿哲（Richard Bush）表示，台灣外交盟邦的爭奪戰是「不公平的戰鬥」，因為中國擁有美、台都沒有的資源；然而接連竊走台灣盟友的行為是否能為中國收效，2020年1月11日（總統大選）就能見分曉。

ET快訊
獨／副手找了、領表了　郭台銘不選總統的關鍵與下一步曝光
賭郭台銘會選總統！美女財經專家「3hrs輸100萬」崩潰：為
幕後／郭台銘不選原因曝光　「郭柯王結盟傳說」24天拆夥了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

索羅門斷交台灣　美參議員提《台北法案》：國會是時候通過了

美中20日先於華府進行「副手級磋商」　10月重啟新一輪貿易談判

與台灣斷交有「3大風險」　索羅門央行：債務被推向危險邊緣

他被開除帶小丑到公司鬧場　超強效果狂誇「真的好專業」

ATM便民50年　發明者尷尬自曝「妻拒用」原因：怕卡拿不回來

政治危機解決　義大利睽違14個月再度接納難民

美公司打造太空飯店　計劃2025年營運，每週接待百位遊客

目睹死亡是北韓日常！逃到中國淪人口販賣商品　脫北者朴延美首來台籲：團結抗獨裁

喜鵲「俯衝」路殺！澳洲老翁頭部重創亡　居民隨身帶木棍自保

快訊／索國執政黨團33席皆不挺台　內閣會議決定與台斷交

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

高雄自產自銷活水泰國蝦餐廳　10多種料理都有「滿滿蝦膏」

哈姆太郎遭搶食秒變「阿母抬郎」　把對方巴倒在地...網：鐵沙掌XD

國道一號林口交流道重大車禍 9車連環撞7人輕重傷

米蘭唯一「超道地台式餐廳」！老外初嚐皮蛋、滷豬腳秒愛上～

「聲林」李艾薇超燃《SWEET DREAMS》　 一唱完..信大喊「冠軍啦！」

索羅門斷交台灣　美參議員提《台北法案》：國會是時候通過了

美中20日先於華府進行「副手級磋商」　10月重啟新一輪貿易談判

與台灣斷交有「3大風險」　索羅門央行：債務被推向危險邊緣

他被開除帶小丑到公司鬧場　超強效果狂誇「真的好專業」

ATM便民50年　發明者尷尬自曝「妻拒用」原因：怕卡拿不回來

政治危機解決　義大利睽違14個月再度接納難民

美公司打造太空飯店　計劃2025年營運，每週接待百位遊客

目睹死亡是北韓日常！逃到中國淪人口販賣商品　脫北者朴延美首來台籲：團結抗獨裁

喜鵲「俯衝」路殺！澳洲老翁頭部重創亡　居民隨身帶木棍自保

快訊／索國執政黨團33席皆不挺台　內閣會議決定與台斷交

郭台銘不選、呂秀蓮獨立參選　卓榮泰震撼連三問：柯P再無變數？

台灣司法風暴！富商密宴筆記曝光　石木欽等10法官都是座上賓

新加坡必比登！松發肉骨茶9/16正式開幕　第一週祭出消費送小菜

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

郭台銘支持韓國瑜？粉絲怒回「不可能」　韓家軍熱情喊話：加入就天下無敵！

Dior絕美Toile de Jouy圖紋環保吸管　同系列還有蜜蜂擴香片必收藏

獨／副手找了、領表了　郭台銘不選總統的關鍵與下一步曝光

評／來自對岸的反擊！索羅門拔河賽落敗　蔡英文避談「3數字」

說好的幸福呢？12星座「對你已經膩了」的徵兆　天蠍最近常親你嗎

郭台銘不參選太倉促…柯P驚呼「天啊怎麼準備」：下個關鍵是11月22日

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

美參議員提《台北法案》：該通過..

送跳傘當結婚30年大禮　人妻目..

索羅門央行：與台斷交有3大風險

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中..

小妹湖泊玩水　回家後說不出話…..

店員說可以…英少年慶生吃漢堡過..

主持人嗆楊安澤：把他送回台灣

25張彩券買一組號碼　他爽領3..

人夫花1437元約國三女大戰7..

索國執政黨團33席皆不挺台　內..

他被開除帶小丑吹氣球鬧全場

美中20日先於華府進行副手級協..

更多熱門

相關新聞

美中20日先於華府進行副手級協商

美國商會主席杜諾惠（Tom Donohue）15日引述他與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）的對話指出，美國與中國將在20日進行副手級貿易會談，高層代表會談則大約會在10月舉行，且美方仍堅持想要「真正協議」，因此可能不會那麼快就解決問題。

蓋滿屎尿的鋼絲球竟是狗　指甲長達15cm

索羅門斷交　日駐台代表：盼兩岸對話和平解決

台北金融科技展　請來英國純網銀大咖

索羅門央行：與台斷交有3大風險

關鍵字：

美國北美要聞台灣索羅門中國外交

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

快訊／郭台銘宣布不參選2020！

韓國瑜：盡一切努力爭取郭台銘支持與協助

15歲少女突倒水中！好心男伸手一拉「雙雙身亡」

內幕／郭柯王拆夥！郭台銘不想再輸

郭台銘不選2020　網：台灣沒望了

快訊／郭台銘不選2020　國民黨「火速回應」了

快訊／喜樂島推呂秀蓮參選2020總統　對決蔡英文

周湯豪被抓包看巨乳網紅IG　私訊被爆料

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

郭台銘不選　她：沉重的是韓國瑜

賭郭台銘會選總統！美女財經專家3hrs輸100萬

人妻與小王摩鐵一戰！2天後再約　還拍激情扭纏照

2歲女娃認得亡父！她瞬間噴淚：以為祂不在了

郭台銘不選總統的關鍵與下一步計畫曝光

更多

最夯影音

更多

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

張惠妹.青峰深夜拿「柱狀山藥」直播　「妳就是個老司...機吧」大歪樓

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧癌逝！　 享年49歲

柴柴走失3天！嚇到回家不吃不喝 到廟裡乖乖坐下收驚：以後不敢了

最美風景！見電動車阿伯倒臥路邊　她見狀秒調頭救援...網：有妳真好

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面