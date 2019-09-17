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美中20日先於華府進行「副手級磋商」　10月重啟新一輪貿易談判

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▲中國國務院副總理劉鶴（左）與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）（右）及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）交談。（圖／路透社）

▲中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特海澤及財政部長梅努欽。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國商會主席杜諾惠（Tom Donohue）15日引述他與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）的對話指出，美國與中國將在20日進行副手級貿易會談，高層代表會談則大約會在10月舉行，且美方仍堅持想要「真正協議」，因此可能不會那麼快就解決問題。

杜諾惠也在記者會上提到中美貿易談判的最新進展，他表示，萊特海澤確實有暗示，先前雙方僵持不下的「購買美國農產品」以及其他問題方面，都有一些進展。不過他未提供副手級談判內容的更多細節，杜諾惠指出，先前外傳美方想達成範圍有限的臨時協議，不過萊特海澤並未提到這一點。

杜諾惠提到，美方想要一個「真正的協議」，且要包含智慧財產和科技轉移問題的規範，就如同美國貿易代表署過去提的那樣，但他認為，要保證中方真的遵守美方的需求，也是一件難事，「雖然我對此抱持樂觀態度，但我也是個很實際派的人，這不是個簡單的問題」。

美、中雙方政府先前就曾表示，希望9月中恢復副手級貿易談判，地點可能在華府，但未公布明確日期。而萊特海澤與美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）將於10月初與中國首席代表劉鶴會談，期盼解決已經長達14個月的貿易戰。

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